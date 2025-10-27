Éver Almeida cuestiona el arbitraje tras la derrota en el “Clásico Añejo”

Almeida analizó las decisiones del arbitraje que, según su criterio, perjudicaron al equipo, particularmente las expulsiones. “Yo creo que hubo situaciones que no definió él del todo (Derlis Benítez). Por ejemplo, esa situación del penal es una jugada donde el jugador nuestro va arriba, choca, pero el fútbol es un juego de contacto, no hay un golpe, no hay una intención, él salta mirando hacia arriba la pelota, y se chocan porque el otro también está buscando la pelota. En el caso de Alex Franco, sí, él le pone la mano en la cara, le pone, no le pega, le pone, Y me recuerdo que el partido pasado este chico de Guaraní sí le pega y le sacan amarilla, y este caso, la decisión del VAR parece que fue que estaba muy preocupada la gente del VAR, el señor Uisese Mereles, alguna pensamos que nos iba a dar, pero no nos dio”.

El entrenador del Decano también criticó la falta de consistencia en el criterio disciplinario del árbitro principal: “Creo que el árbitro empezó, dejando jugar muy fuerte desde el principio, los primeros minutos fueron muy fuertes, muy alta era diríamos, el juego que permitía el árbitro para después de repente bajar totalmente. De tener la vara altísima, como se tenía que jugar este partido, de repente, de diez se bajó a cuatro. Entonces, cualquier falta era una falta que parecía grave para él. Yo no lo conozco mucho a este señor, ni tampoco voy a dudar de él. Pienso que hubo un momento que se perdió en el partido. Lastimosamente no se perdió en forma equilibrada, no nos queda más que decir esas cosas. Además, a mí no me gusta mucho hablar de estas situaciones, porque no voy a cambiar nada en el partido. Ya está, el resultado ya está”.

Almeida admitió la preocupación, pero defendió a sus jugadores: “Es preocupante, es preocupante porque, yo no he visto que ningún jugador de Olimpia haya hecho una falta descalificadora, así como, como sucedió con el muchacho de Guaraní. No sé lo que pasó, con Domínguez. La verdad que yo no visto que fue, parece que le metió la mano, el brazo, no sé. Pero, este, el fútbol es un, un juego de contacto, o sea, podés tocarlo al rival, lo podés agarrar, podés empujar, podés meter el cuerpo, lo podés tirar golpeando hombro a hombro. Hay una cantidad de situaciones que se dan. Pero yo no veo que en Olimpia sean los jugadores expulsados por jugadas así tan fuertes, tan tremendas. Son jugadas que de repente, no sé, serían una tarjeta amarilla, pero sí es preocupante”.

Finalmente, la ‘leyenda’ lamentó que las decisiones arbitrales mermen la capacidad de su equipo, que a pesar de las adversidades, generó opciones de gol: “Bueno, intentamos buscarlo, con los cambios, intentamos buscar el resultado, arriesgamos un poco más, pero bueno, no se dio. Acá nosotros, tenemos que mañana ya pensar en el partido que viene. No nos queda otra y ver cómo vamos a solucionar nuestro equipo. Creo que hubieron decisiones que se tomaron en base a lo que salió del VAR. El señor Ulises Mereles, hombre muy experimentado, muy experimentado, estaba ahí él y bueno, no sé, no te puedo decir yo lo que pueden pensar en ese momento, pero sí creo que tuvo incidencia importantísima el VAR en este partido”.

