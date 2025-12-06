Olimpia: Vía libre para José Florentín

El futbolista paraguayo José Florentín, últimamente en Central Córdoba de Santiago del Estero, afronta en el vecino país un engorroso proceso por abuso sexual agravado junto con otros tres exjugadores de Vélez Sarsfield.

Sobre el volante, surgido profesionalmente en Guaraní, pesaba una prohibición de salida de Argentina. Tras recibir la autorización correspondiente, el miércoles 10 llegaría a nuestra tierra para vincularse a Olimpia, el Decano del fútbol paraguayo, con el que firmará un contrato por tres temporadas.

El atleta de Juan E. O’Leary (Alto Paraná) registra tres presentaciones con la selección nacional, todas por Eliminatorias, entre el 2021 y el 2022. En su etapa de formación militó en Gimnasia de La Plata. En nuestro medio también actuó en Rubio Ñu.

Incorporaciones confirmadas

Además de José Florentín, otros fichajes concretados por el más ganador de nuestro fútbol son Mateo Gamarra (25), Raúl Cáceres (34), Alejandro Silva (36), Marcos Gómez (24) y el arquero uruguayo Sebastián Lentinelly (28).

Las actividades del plantel dirigido por el argentino Pablo Sánchez (52) se iniciarán el próximo martes 16. Las dos primeras jornadas serán destinadas a las evaluaciones médicas. Los trabajos de campo arrancarán el jueves 18, en Fernando de la Mora.

Los amistosos agendados son contra Sportivo San Lorenzo (sábado 10 de enero) y frente a Atlético Mineiro, en Belo Horizonte (domingo 18).