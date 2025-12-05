Olimpia: Florentín, del Ferroviario al Expreso

El volante José Florentín, surgido profesionalmente en Guaraní y que militará en Olimpia en 2026, estuvo envuelto en un escándalo extrafutbolístico en Argentina, cuando militaba en Vélez Sarsfield.

Tras desvincularse del club de Liniers pasó a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el que tuvo un alto rendimiento, que le vale para su paso del Ferroviario al Expreso Decano.

Con el cuerpo técnico definido, a cargo del argentino Pablo Sánchez, la dirigencia franjeada espera concretar los fichajes en el menor tiempo posible, de modo a que en el inicio de los trabajos, marcado para la segunda quincena del presente mes, “Vitamina” pueda tener a su plantilla casi completa.

Forman parte del operativo retorno el uruguayo Alejandro Silva, Marcos Gómez y probablemente Guillermo Paiva.

Los medios rioplatenses dan por hecho la llegada a Olimpia del arquero uruguayo Carlos Sebastián Lentinelly.