Olimpia: Florentín, del Ferroviario al Expreso

José Ignacio Florentín (29), de gran rendimiento en Central Córdoba de Santiago del Estero, proseguirá su carrera futbolística en Olimpia.
La carrera de José Ignacio Florentín marcha sobre rieles. El mediocampista central militará en Olimpia la temporada próxima.

El volante José Florentín, surgido profesionalmente en Guaraní y que militará en Olimpia en 2026, estuvo envuelto en un escándalo extrafutbolístico en Argentina, cuando militaba en Vélez Sarsfield.

Tras desvincularse del club de Liniers pasó a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el que tuvo un alto rendimiento, que le vale para su paso del Ferroviario al Expreso Decano.

Con el cuerpo técnico definido, a cargo del argentino Pablo Sánchez, la dirigencia franjeada espera concretar los fichajes en el menor tiempo posible, de modo a que en el inicio de los trabajos, marcado para la segunda quincena del presente mes, “Vitamina” pueda tener a su plantilla casi completa.

Forman parte del operativo retorno el uruguayo Alejandro Silva, Marcos Gómez y probablemente Guillermo Paiva.

Los medios rioplatenses dan por hecho la llegada a Olimpia del arquero uruguayo Carlos Sebastián Lentinelly.