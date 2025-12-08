Olimpia, con seis incorporaciones

Retornan a Olimpia los canteranos Raúl Cáceres (34) años y Marcos Gómez (24), además del uruguayo Alejandro Silva (36) y Mateo Gamarra (25).

Lea más: Vía libre para José Florentín

Serán nuevos integrantes de la familia franjeada José Ignacio Florentín (29) y el arquero uruguayo Sebastián Lentinelly (28), quien llega para pelear el puesto con su compatriota Gastón Olveira (32), quien eventualmente podría ser transferido.

El entrenador Pablo Sánchez (52) habría sugerido la contratación de un marcador de punta por izquierda, que podría ser Facundo Zabala (26) y un delantero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En principio, serán ocho los fichajes, al menos para el primer semestre, aunque “sobre la hora”, la cantidad de altas suele aumentar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las actividades en la Villa de Fernando de la Mora se iniciarán la próxima semana, específicamente el martes 16, con los exámenes médicos de rigor.

Los nuevos serán anunciados de manera gradual, aunque a excepción de Lentinelly, los demás son más que conocidos. Probablemente el que esté en un nivel más alto entre todos sea Florentín, quien para llegar al más ganador de nuestro fútbol requirió una autorización especial de la justicia de Argentina, ya que afronta un engorroso proceso en el vecino país.