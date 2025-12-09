Olimpia: Lentinelly, apuesta franjeada

Nacido en Salto, ciudad de Éver Hugo Almeida (La Leyenda), el guardameta Sebastián Lentinelly llega al más ganador del fútbol paraguayo, Olimpia, tras quedar libre del Liverpool de Montevideo, en el que inició su carrera profesional.

En principio, Sebastián vendrá para competir por la titularidad con su compatriota Gastón Olveira (32), aunque existe una posibilidad de transferencia del Tonga, quien esta temporada no tuvo la regularidad característica debido a las lesiones.

Lentinelly es la incorporación internacional del Decano, además de José Ignacio Florentín (29), últimamente en Central Córdoba de Santiago del Estero y Mateo Gamarra (25), quien vuelve a préstamo del Athletico Paranaense, aunque lo había cedido al Cruzeiro para seguir en la Serie A del Brasileirão.

Otros que retornan al Bosque, en este caso a la Villa de Fernando de la Mora, en la que encuentra el puesto comando, son Marcos Gómez (24), quien militó a préstamo en el Iquique de Chile y el uruguayo Alejandro Silva (36), quien tuvo su relanzamiento en Recoleta FC, en el que actuó de volante creativo, señalando 11 goles en 41 partidos.

El sexto fichaje es Raúl Cáceres (34), formado en Olimpia y que llega de una de las ligas más competitivas del mundo, el Brasileirão, militando en filas del Vitória.