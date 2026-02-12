“Vitamina” Sánchez prepara tres cambios para defender la punta

La primera modificación es obligada debido a la baja de Iván Leguizamón, quien sufrió una lesión muscular que lo margina de esta cita. Su lugar será ocupado por el argentino Franco Alfonso, aunque la preocupación mayor en el campamento decano es la evolución del extremo zurdo, cuya presencia en el primer superclásico de la temporada permanece en duda. Por otro lado, el juvenil Eduardo Delmás recupera la titularidad para seguir sumando en la bolsa de minutos; tras no ver acción la fecha pasada y con 196 acumulados, el chico ingresa en reemplazo de Rodney Redes.

La tercera novedad en el esquema del entrenador franjeado es la inclusión del mediocampista Alex Franco. El volante, que viene de ser el factor determinante al anotar el gol del triunfo frente a Nacional saliendo desde el banco, se ganó el derecho de arrancar de inicio en detrimento del argentino Juan Fernando Alfaro, quien esperará su turno entre los relevos. En el sector defensivo, las noticias son positivas, ya que Juan Vera logró recuperarse satisfactoriamente de su dolencia y se mantiene firme en la zaga junto haciendo dupla con Mateo Gamarra.

Con este panorama, la formación que prepara el Decano para defender su posición de privilegio estará integrada por Gastón Olveira en la portería, con una defensa compuesta por Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez. La zona medular estará a cargo de Alex Franco, Richard Ortiz y Hugo Quintana, mientras que la apuesta ofensiva la conformarán el juvenil Eduardo Delmás junto a Carlos Sebastián Ferreira y el argentino Franco Alfonso.