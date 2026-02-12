Los Derlis dirigirán a los grandes en la quinta fecha del Apertura 2026

Este choque entre los vecinos de Barrio Obrero, encargado de bajar el telón de la quinta etapa del certamen doméstico del primer semestre, se disputará en el estadio La Nueva Olla el próximo domingo a las 20:30. La conducción principal estará a cargo de Derlis Benítez, quien contará con el respaldo tecnológico de César Avel Rolón desde la cabina del VAR.

Por su parte, el otro grande de nuestro fútbol, Olimpia, llega a esta cita como único líder de la clasificación, posición de privilegio que consolidó la fecha pasada tras su victoria ante Nacional. El puntero entrará en acción el sábado a las 18:30, oficiando de local en el Defensores del Chaco para recibir al recién ascendido Rubio Ñu. Dicho encuentro será arbitrado por Derlis López, asistido por Fernando López en las tareas del VAR.

Partidos de mañana

Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Christian Sosa.

Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Luis Salinas - Itauguá.

Hora: 20:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Milciades Saldívar y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: José Armoa.

AVAR: Esteban Testta.

Cartelera sabatina

Olimpia vs. Rubio Ñu

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Luis Onieva y José Mercado.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Fernando López.

AVAR: José Cuevas.

Sportivo Ameliano vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: La Fortaleza del Pikysyry - Villeta.

Hora: 20:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: David Ojeda.

AVAR: Eduardo Britos.

Programa del domingo

Sportivo Trinidense vs. Libertad

Estadio: Martín Torres.

Hora: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Nancy Fernández.

Cerro Porteño vs. Nacional

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 20:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Héctor Balbuena.