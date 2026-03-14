La formación de Olimpia para enfrentar hoy a Recoleta FC

Olimpia enfrenta a Recoleta FC por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano quiere volver al triunfo luego del 1-1 con San Lorenzo, el último de la tabla. Y con relación a ese partido, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez vuelve a modificar el equipo, pero esta vez apuesta por los titulares, que lograron la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

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Aunque alinea el once de gala, el DT argentino no cuenta con todos los que arrancaron en el triunfo 1-0 sobre Sportivo Trinidense por la Fase Preliminar del certamen continental. El uruguayo Bryan Bentaberry y el paraguayo Iván Leguizamón están lesionados y son bajas para el choque frente al Canario. En el caso del atacante, la decisión de quedar al margen fue por precaución.

Los goles de Olimpia 1-1 San Lorenzo

Los cambios en el equipo de Olimpia

En referencia al empate contra el Rayadito, ‘Vitamina’ repite en la portería y en toda la línea defensiva. Del medio en adelante, el entrenador empieza la serie de variantes: Juan Alfaro por Rodrigo Pérez, Richard Ortiz por Alex Franco, Hugo Quintana por Iván Leguizamón y Adrián Alcaraz por Hugo Sandoval. Por su lado, Rubén Lezcano y Eduardo Delmás también repiten.

La formación de Olimpia vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Juan Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Rubén Lezcano, Eduardo Delmás y Adrián Alcaraz.