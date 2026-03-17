El probable equipo de Olimpia para enfrentar al Sportivo Luqueño

El invicto decano medirá fuerzas con Pedro Sarabia, estratega que ostenta una racha de 15 juegos sin perder ante el Franjeado. En su historial total (29 duelos), “El Cabo” registra 14 triunfos, 8 empates y solo 7 derrotas, dirigiendo a clubes como Nacional, Libertad, 12 de Octubre, Ameliano, Santaní y el propio Luqueño. Por su parte, Pablo “Vitamina” Sánchez defenderá su propia imbatibilidad al mando del Decano tras 10 cotejos de Liga (7 victorias y 3 empates), además del éxito en el “filtro casero” de Copa Sudamericana ante Sportivo Trinidense (1-0).

El cuadro franjeado llega a este reto tras superar por la mínima a Recoleta FC en un trámite de extrema intensidad física. El saldo de aquel duelo resultó costoso, ya que el zaguero-lateral Mateo Gamarra quedó fuera por lesión, mientras que el desgaste dejó “entre algodones” al mediocampista Juan Fernando Alfaro y el volante Hugo Quintana, obligando al entrenador argentino a mover sus piezas para refrescar el esquema.

Para medir fuerzas con el “Chanchón”, el técnico argentino planea tres variantes en el once titular. La novedad más relevante es la titularidad de Richard Sánchez, quien arrancará en el equipo base por primera vez desde su retorno al club. Tras sumar minutos de recambio en juegos previos, el “Cachorro” está listo para conducir el mediocampo.

La alineación que perfila Pablo “Vitamina” Sánchez para defender el liderato invicto ante Sportivo Luqueño es: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Gustavo Vargas y Alan “Coyote” Rodríguez; Richard “Cachorro” Sánchez, Richard Ortiz y Alex Franco; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Eduardo Delmás.