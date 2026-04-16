“Vitamina” Sánchez expresó su descontento por el arbitraje y fue autocrítico

El entrenador argentino fue claro al diagnosticar los problemas que tuvo su equipo para generar peligro claro ante un planteamiento extremadamente conservador del conjunto argentino. Al respecto, señaló. “Contra estos rivales que te plantean una defensa tan férrea con tanta gente —una línea de 5 con una línea de 4 por delante—, lo que tenemos que hacer es, claramente, en algún momento mantener la calma para que esa calma nos lleve al acierto. Pero también el trámite fue medio raro; muy cortado el partido”.

Uno de los puntos donde Sánchez hizo mayor hincapié fue en la gestión del juez del encuentro. Para el DT de Olimpia, el arbitraje no solo fue permisivo con el tiempo perdido, sino que además fue inconsistente en la aplicación de las sanciones disciplinarias. “Juan Fernando Alfaro hace una jugada que no es ni siquiera falta y le sacan amarilla. O sea, ya que te saquen amarilla ante una no falta es grave. La verdad, fue un partido complejo”.

“Vitamina” continuó detallando las trabas que impidieron la fluidez del juego. “Fue un partido complejo por el tiempo que se perdió, por la cantidad de falta que cobró el árbitro que, obviamente, no nos dejó contentos. No es excusa porque la pelota, de todos modos, rodó y la tuvimos mucho tiempo. Pero sí nos faltó, probablemente, un poquito de calma en los momentos más indicados”.

Asimismo, mostró su asombro por lo sucedido en el cierre de la primera mitad. “El primer tiempo dio tres minutos; dio tres minutos en el primer tiempo de adición y no se jugaron, no se jugaron. Él mismo se encargó de que no se jueguen los tres minutos. Muy raro, muy raro”.

Consciente de que el nerviosismo podía jugarle una mala pasada a sus dirigidos, el estratega reveló que la charla técnica en los vestuarios se centró en el aspecto emocional para evitar quedar en inferioridad numérica. “Lo que sí, cuando uno encuentra un arbitraje flojo, hay que mantener la calma. Porque si nos volvemos locos —que se lo pedí en el entretiempo—, terminamos, de alguna manera, todos muy molestos y muy ansiosos del primer tiempo”.

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El conductor franjeado aclaró que también pidió calma a sus dirigidos tras el primer tiempo. “Y en el entretiempo le pedí, entre otras cosas, entre cosas tácticas, le pedí calma con respecto al arbitraje. Porque ya era la tendencia de cómo iba a ser el segundo tiempo. Entonces, teníamos que mantener la calma y no volvernos locos, porque hasta te pueden echar a algún jugador en algún momento”.

Pese a las críticas al entorno del juego, “Vitamina” evitó trasladar la culpa del resultado al juez, reconociendo que la falta de eficacia fue el factor determinante para que el marcador no se moviera en Sajonia. “Y no hago responsable del resultado al árbitro. Nosotros teníamos que meter la pelota adentro; no lo logramos. Pero bueno, obviamente, si uno puede elegir —y yo lo dije el otro día—, preferimos tener buenos arbitrajes”.