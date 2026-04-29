Alerta Olimpia: La mala noticia que ‘Vitamina’ contó de Derlis González

Dentro del panorama alentador en Olimpia, tanto en el plano local como internacional, un hecho preocupante guarda relación con la evolución de Derlis Alberto González, quien arrastra una inactividad por una lesión en la rodilla derecha.

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Al ser consultado sobre Derlis, la respuesta de Pablo “Vitamina” Sánchez fue la siguiente: “Derlis empezó a entrenar con nosotros la semana pasada y sintió dolor en la zona afectada”, manifestó.

El retorno del delantero no será próximo. “El área médica decidió junto a Derlis parar y salir del campo para ver si se le puede sacar ese dolor que le incomoda”, manifestó el técnico argentino. El dolor impide al atleta poder trabajar en las condiciones que pretende, de acuerdo al DT.

⚽️🎙️ Pablo “Vitamina” Sánchez - D.T. de #Olimpia:



🗣️"Se puede jugar mal, pero hay que mantener la calma".



🗣️"Vasco se jugará su última ficha en la Copa Sudamericana".



🗣️"Los cambios tienen que ver con el mal partido que hicimos, la acumulación de los partidos y el partido… pic.twitter.com/NT35DRr59p — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 29, 2026

¿Cuándo fue el último partido de Derlis González?

El último partido de Derlis González en Olimpia fue el 24 de agosto de 2025, contra General Caballero de Juan León Mallorquín, que actualmente compite en la División Intermedia 2026.