Olimpia
29 de abril de 2026 a la - 16:14

Alerta Olimpia: La mala noticia que ‘Vitamina’ contó de Derlis González

Derlis Alberto González Galeano (32 años), talentoso delantero de Olimpia mermado por las lesiones.
Derlis Alberto González Galeano (32 años), talentoso delantero de Olimpia mermado por las lesiones.Club Olimpia

Pablo Sánchez habló hoy en conferencia en la víspera del partido entre Vasco da Gama y Olimpia por la Copa Sudamericana 2026. Además del duelo frente a los brasileño, el DT reveló el estado de Derlis González.

Por ABC Color

Dentro del panorama alentador en Olimpia, tanto en el plano local como internacional, un hecho preocupante guarda relación con la evolución de Derlis Alberto González, quien arrastra una inactividad por una lesión en la rodilla derecha.

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Al ser consultado sobre Derlis, la respuesta de Pablo “Vitamina” Sánchez fue la siguiente: “Derlis empezó a entrenar con nosotros la semana pasada y sintió dolor en la zona afectada”, manifestó.

Derlis González entrena diferenciado en la sesión matutina de Olimpia este jueves 26 de junio en la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora, Paraguay.

El retorno del delantero no será próximo. “El área médica decidió junto a Derlis parar y salir del campo para ver si se le puede sacar ese dolor que le incomoda”, manifestó el técnico argentino. El dolor impide al atleta poder trabajar en las condiciones que pretende, de acuerdo al DT.

¿Cuándo fue el último partido de Derlis González?

El último partido de Derlis González en Olimpia fue el 24 de agosto de 2025, contra General Caballero de Juan León Mallorquín, que actualmente compite en la División Intermedia 2026.