Pablo “Vitamina” Sánchez y el panorama alentador si Olimpia gana en Río de Janeiro

Vasco da Gama y Olimpia lidiarán este jueves en el estadio São Januario de Río de Janeiro, a las 19:00, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

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El Decano y el Audax Italiano lideran el Grupo G con 4 puntos, aunque los trasandinos tienen un partido más después del empate 1-1 con Barracas Central, tercero con 3. Por su lado, el Almirante es último con 1.

“Si ganamos es muy alentador”

“Matemáticamente faltará mucho. Haciendo números rápidos, si nos va bien, ya le sacaríamos muchos puntos a un equipo importante como Vasco y probablemente ellos sientan más afuera que adentro. El panorama si ganamos es muy alentador, claramente van a quedar nueve puntos, si sacamos un buen resultado, sería propicio para nosotros”, manifestó el orientador franjeado Pablo Sánchez, en la rueda de prensa desarrollada en la Villa de Fernando de la Mora.

“Vamos a jugar sabiendo que Vasco se juega una de sus últimas fichas, entender el partido desde las necesidades del rival y sin dejar de lado nuestras propias posibilidades”, indicó “Vitamina”.

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“Olimpia es un equipo copero”

“Olimpia es un equipo copero. Hay equipos con ese mote en Sudamérica, es algo que a los rivales eso lo posiciona en otro lugar, no es determinante, pero sí tenemos que revalidar eso en cada partido que nos toque”, aseguró.

En cuanto a las modificaciones, Sánchez aclaró: “Los cambios en el equipo tienen que ver con que no fue un buen partido el del fin de semana pasado y va haber acumulación de partidos a la vuelta”, en referencia a la caída 3-2 ante Libertad, en el clásico blanco y negro, además de la proximidad del choque contra Sportivo Ameliano.

“El domingo tenemos un partido trascendental contra Ameliano. Además vemos las características del rival (Vasco), vamos de visitantes. Son varias situaciones las que nos hacen tomar estas decisiones”, indicó.

La probable formación de Olimpia vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Gastón Olveira; Lucas Morales, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Alex Franco, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Rubén Lezcano, Hugo Sandoval y Romeo Benítez.