Olimpia, con práctica matinal y viaje vespertino

La práctica en la Villa Olimpia, ubicada en Fernando de la Mora, está fijada para las 08:30. Posteriormente, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez ofrecerá una conferencia de prensa, a las 11:30, probablemente acompañado por un futbolista a ser elegido “sobre la marcha”.

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Almuerzo, descanso y traslado al aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque para el viaje aéreo con destino a la Ciudad Maravillosa, turística por excelencia. La salida de la aeronave está prevista para las 15:30.

La dotación franjeada se movilizó en la mañana de este jueves. La gran novedad en la formación fue el “desempolvado” lateral uruguayo Lucas Morales, quien jugaría el partido internacional no porque su competencia, Raúl Cáceres, esté en un bajo nivel, sino por la necesidad de rotar jugadores por la exigencia física de la doble competencia, la Copa Sudamericana y el torneo Apertura local, liderado por el Decano.

La base de la escuadra para el duelo contra Vasco, está compuesta por: Gastón Olveira; Lucas Morales, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Alex Franco, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Rubén Lezcano, Hugo Sandoval y Adrián Alcaraz.

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Olimpia lidera el Grupo G con 4 puntos; Audax Italiano marcha segundo, con 3; Barracas Central está tercero, con 2, mientras que Vasco está último, con 1.