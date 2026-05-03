Olimpia
03 de mayo de 2026 a la - 13:51

Video: El gol de Alejandro Silva que coronó a Olimpia campeón del torneo Apertura 2026

Olimpia empató el partido ante Sportivo Ameliano con el tanto de Alejandro Silva. El 1-1 y la derrota 2-1 de Cerro Porteño coronaron campeón al Decano en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color

Alejandro Silva fue el autor del gol de la consagración de Olimpia en el torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El uruguayo ingresó a los 61 minutos y seis después, anotó de penal el 1-1 contra Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

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El resultado en el Defensores del Chaco, con la derrota 2-1 de Cerro Porteño frente a Recoleta FC en el Arsenio Erico, coronó campeón a los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez, que lograron el título de Liga número 48 y a la vez, clasificaron a la Copa Libertadores 2027.

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El relato del gol del título de Olimpia

El gol de Alejandro Silva para Olimpia