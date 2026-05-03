Video: El gol de Alejandro Silva que coronó a Olimpia campeón del torneo Apertura 2026

Alejandro Silva fue el autor del gol de la consagración de Olimpia en el torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El uruguayo ingresó a los 61 minutos y seis después, anotó de penal el 1-1 contra Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.
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El resultado en el Defensores del Chaco, con la derrota 2-1 de Cerro Porteño frente a Recoleta FC en el Arsenio Erico, coronó campeón a los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez, que lograron el título de Liga número 48 y a la vez, clasificaron a la Copa Libertadores 2027.
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