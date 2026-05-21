“Vitamina” Sánchez tras la remontada de Olimpia: “Ejecutaron el plan a la perfección”

Olimpia pisó fuerte en la Copa Sudamericana. En un partido de dientes apretados por la quinta fecha del Grupo G, el Decano se quedó con tres puntos de oro ante Vasco da Gama que encendieron la ilusión en Para Uno. Tras el pitazo final, el director técnico del Franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, se mostró reconfortado por el carácter de sus dirigidos y desmenuzó las claves tácticas y emocionales de la victoria.

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El valor de cumplir el primer objetivo

El entrenador comenzó destacando el desahogo que significó este resultado positivo, valorando el esfuerzo del plantel para llegar a las instancias decisivas de la fase de grupos dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas:

“En principio, muy contento por el resultado porque lo necesitábamos, pero sobre todo por la actuación de los muchachos. Ante un momento, si se quiere, de mucha necesidad —que tenía que ver con aprovechar esta situación que nosotros nos habíamos planteado de, cuando nos toque, ojalá llegar con posibilidades y dependiendo de nosotros mismos a las últimas dos fechas—, aprovecharlas”.

La cuenta pendiente y la redención

Sánchez fue contundente al comparar este rendimiento con el amargo antecedente en Brasil, remarcando la importancia de haber lavado la imagen colectiva frente a un rival de jerarquía:

“Hoy ya aprovechamos el primer paso, nos falta la semana que viene contra Audax; pero hoy fue, fue una gran actuación. Con los números, estamos hablando de un triunfo contundente contra un rival que nos había costado mucho. Hace poquito tiempo jugamos quizás uno de nuestros peores partidos en Rio de Janeiro, entonces, de alguna manera, teníamos que revertir esa imagen. Si nosotros nos basamos bien en los números de aquel partido, entendemos que habíamos hecho unos buenos primeros 40 minutos, muy malos últimos cinco minutos del primer tiempo y muy malos primeros diez minutos del segundo tiempo”.

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El ajedrez táctico para anular a Vasco

A la hora de desmenuzar el juego, el DT explicó que el libreto en Asunción requería un equilibrio inteligente, cuidando las transiciones defensivas para no sufrir con la velocidad del conjunto carioca:

“Esos 15 minutos le alcanzaron a ellos para meternos tres goles y sentenciar el partido. ¿Por qué digo esto? Porque hoy teníamos que tener cuidado, porque jugábamos contra un equipo que tiene jugadores que juegan bien, que salen rápido de contra, que tienen precisión en velocidad; entonces, no era sólo salir a atacar y tratar de hacer un buen partido en busca de los goles, sino también defenderse bien ante las contras y las transiciones del rival. Pero en líneas generales, el partido lo sufrimos un poco porque nos fuimos al descanso perdiendo, pero el mensaje fue: ‘vamos a por lo más difícil, que es el empate’”.

La cabeza fría en el vestuario

Finalmente, “Vitamina” reveló la estrategia psicológica que implementó en el entretiempo, donde la premisa fundamental fue combatir la ansiedad de las tribunas a base de paciencia y orden de juego:

“Le dije a los chicos: ‘si nosotros logramos el empate, el triunfo venía por decantación, pero teníamos que lograr el empate’. Y me pareció que vamos a tener que tener paciencia y calma porque la gente iba a impacientarse, y la verdad que muy bien, muy bien. Los chicos entendieron el mensaje y ejecutaron el plan de partido a la perfección”.