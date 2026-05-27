¿Qué necesita Olimpia para clasificar a los octavos de final?

Olimpia disputa hoy la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Decano enfrenta a Audax Italiano, a uno de los rivales directos por el único boleto que otorga la fase de grupos a los octavos de final. El escenario es favorable para el Rey de Copas, que también, con un combinación de resultados, puede quedar afuera de todo.

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El Franjeado suma 10 puntos y lidera la serie con 3 de ventaja sobre Vasco da Gama y los chilenos, que ocupan el segundo y tercer lugares de la tabla de posiciones con 7 unidades cada uno. Por lo tanto, los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez depende de sí para culminar primero en la llave y lograr el segundo objetivo del semestre tras la conquista del torneo Apertura 2026.

¿Cómo avanza Olimpia a octavos de la Copa Sudamericana 2026?

Olimpia está a un empate o una victoria de lograr la clasificación. Es decir, solo necesita puntuar frente a Audax Italiano. Pero en caso de una derrota, entran en juego la diferencia de goles con los chilenos y el resultado de Vasco da Gama, que en simultáneo, pero en el São Januario de Río de Janeiro, recibe al eliminado Barracas Central de Juan Espínola y Rodrigo Bogarín.

Los enfrentamientos entre los que pelean la clasificación

Olimpia vs. Vasco da Gama en 2 partidos: puntos iguales y -1 en el saldo de goles

Olimpia vs. Audax Italiano en 1 partido: 3 puntos y +2 en el saldo de goles

Vasco da Gama vs. Audax Italiano en 2 partidos: puntos iguales y 0 en el saldo de goles

Según el Manual de Clubes de la Copa Sudamericana 2026, el primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos entre dos clubes es el duelo directo de los equipos en cuestión. El segundo, es la diferencia de goles entre ambos equipos en los dos enfrentamientos. Si persiste la paridad, el tercero es la diferencia de goles, entre los anotados y recibidos, en el grupo.

La combinación que elimina a Olimpia de la Copa Sudamericana

El Decano, además de los puntos, tiene una ventaja de 2 goles en el duelo directo contra los Tanos, mientras que con relación a los brasileños, tiene diferencia en unidades, pero no en saldo de tantos entre sí. Por eso, si paraguayos y brasileños culminan igualados en puntaje, ‘Vitamina’ y compañía quedarán por debajo del conjunto de Renato Gaúcho en la clasificación.

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Y si esto ocurre, el Franjeado peleará con los trasandinos por el segundo lugar, que otorga el pasaje a los playoffs de octavos de final, etapa en la medirá a un tercero de la Copa Libertadores 2026. Si la derrota del Rey de Copas es por un gol de diferencia, culminará segundo, pero si pierde por 2 o más tantos, quedará eliminado porque ocupará el tercer puesto a causa de la diferencia de goles.