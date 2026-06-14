Olimpia, en la semana de inicio de los preparativos

La logística de Olimpia tiene lista la Villa de Fernando de la Mora, donde se realizará gran parte de la intertemporada, que culminará en el exterior con amistosos.

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El experimentado centroatacante argentino Braian Ezequiel Romero, de 34 años, últimamente en Vélez Sarsfield, será el principio la única contratación del vigente campeón del fútbol paraguayo, que tendrá varios regresos, lo que no significa que todos los atletas que queden en el plantel.

Hasta aquí las vueltas confirmadas son las de Alexis Cantero (23), Víctor Sebastián Quintana (23) y Pedro Zarza (18).

También se presentarán otros jugadores que son del club y que estarán bajo observación, como Paulo Riveros (20) y Julio Alexis Vargas (19), quienes venían militando en las categorías juveniles de Fortaleza y Atlético Mineiro, respectivamente.

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Riveros es un volante de contención que por su proyección, a esta altura ya se hubiese consolidado en el profesionalismo. Vargas es un lateral-volante que debutó en Primera en el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, desde donde pasó a Brasil, prestado por el Decano.

El más ganador de nuestro fútbol tendrá un estreno de peso en el campeonato Clausura, que arranca el viernes 24 de julio. Será nada menos que en el clásico blanco y negro, contra Libertad.

En la Copa Sudamericana, Olimpia lidiará en octavos de final con el ganador de la serie entre Vasco da Gama y el Deportivo Independiente Medellín.