Olimpia inicia este martes su etapa preparatoria

Tras la conquista del título del torneo Apertura 2026 y la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, los componentes del plantel de Olimpia tuvieron un breve y merecido descanso.

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Las actividades con miras al tramo final de la temporada se abren en la mañana de este martes en Fernando de la Mora. El plantel, comandado por Pablo “Vitamina” Sánchez, tendrá nuevos componentes.

El argentino Braian Ezequiel Romero, de 34 años, últimamente en Vélez Sarsfield, es la apuesta ofensiva del Decano, que prescindió de los servicios de Rodrigo Pérez, Alejandro Silva, Lucas Morales y Aníbal Chalá.

El paraguayo-uruguayo Faustino Barone no está en los planes del cuerpo técnico, por lo que sería prestado.

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La llegada de Romero sería para cubrir la plaza de Adrián Alcaraz, que se encuentra en la danza de la transferencia.

Los futbolistas del club que estuvieron a préstamo y que deberán presentarse en el primer día de los aprestos son Alexis Cantero, Pedro Zarza, Víctor Sebastián Quintana, Paulo Riveros y Julio Alexis Vargas, lo que no significa que todos se queden en la dotación, ya que algunos necesariamente volverían a cambiar de aire porque existen cupos limitados.

El campeonato Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. En la primera fecha, Olimpia jugará con Libertad, en condición de local.

El rival del más ganador del fútbol paraguayo en la Copa Sudamericana surgirá de la serie de repechaje entre Vasco da Gama y Deportivo Independiente Medellín.