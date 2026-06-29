IDV presenta a Hugo Quintana y Olimpia le da las gracias

Con un material audiovisual, Olimpia despidió al mediocampista Hugo Lorenzo Quintana, transferido al Independiente del Valle de Ecuador.

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“Desde las Formativas, hasta el plantel principal. Del sueño de niño, a la alegría de salir varias veces campeón con el club. Por cada esfuerzo, por cada partido y por defender este escudo con el corazón. ¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐇𝐮𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨! Olimpia siempre será tu casa”, indica el texto de presentación del material.

Desde las Formativas, hasta el plantel principal.



Del sueño de niño, a la alegría de salir varias veces campeón con el Club.



Por cada esfuerzo, por cada partido y por defender este escudo con el corazón.



¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐇𝐮𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨!



Olimpia siempre será tu… pic.twitter.com/G2VbUz0Psr — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 29, 2026

Datos extraoficiales indican que el IDV abona 2.000.000 de dólares por el 50 por ciento de los derechos económicos del atleta de 24 años.

En su etapa formativa, Hugo Lorenzo estuvo en Palmeiras y en su carrera profesional militó en Liverpool de Uruguay, con el que se consagró campeón en 2025. También tuvo un breve paso pro el 12 de Octubre de Itauguá.

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Presentación en Ecuador

“¡Un nuevo integrante se suma a la familia#IDV!“, comunicó el Independiente del Valle.

¡Un nuevo integrante se suma a la familia #IDV ! 🖤💙

Anunciamos oficialmente la llegada de Hugo Quintana 🇵🇾, quien se une a nuestro mediocampo para aportar su visión, garra y calidad. El talento paraguayo llega listo para defender nuestros colores y seguir construyendo esta gran… pic.twitter.com/kS4Dj7v7CM — Independiente del Valle (@IDV_EC) June 29, 2026

“Anunciamos oficialmente la llegada de Hugo Quintana, quien se une a nuestro mediocampo para aportar su visión, garra y calidad. El talento paraguayo llega listo para defender nuestros colores y seguir construyendo esta gran historia”.