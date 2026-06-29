Lanús aguarda respuesta de Olimpia por Adrián Alcaraz

De los clubes interesados en el centroatacante Adrián Alcaraz Torales, de 26 años, es el Lanús el que presentó una propuesta formal a Olimpia y aguarda la contestación del más ganador del fútbol paraguayo.

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Si bien no fueron revelados los números de la posible operación, el club argentino pretende adquirir el 80 por ciento de los derechos económicos del atleta, natural de Acahay, departamento de Paraguarí.

Alcaraz, especialista en el juego aéreo, se formó en Libertad, en el que debutó a nivel profesional, no sin antes experimentar las vicisitudes del balompié de tierra adentro.

Antes de llegar a la capital, militó en Sol de América y 30 de Abril de Acahay, 3 de Mayo de Simbrón (Quiindy) y en 2019 fue prestado por el Guma al Sportivo Limpeño, para competir en el ascenso.

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En la División Intermedia, segundo nivel de nuestro fútbol, jugó en filas de Fernando de la Mora, hasta que tras su retorno a La Huerta fue cedido a Guaraní en 2024, demostrando sus grandes condiciones.

En junio de 2025, Olimpia adquirió el pase del rizado ariete, quien registra 46 partidos, 13 goles y la conquista del título del Apertura 2026 con el Decano.