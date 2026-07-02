Rodrigo “Coto” Nogués y las novedades del plantel de Olimpia

El presidente de Olimpia, Rodrigo “Coto” Nogués, se encuentra actualmente en los Estados Unidos acompañando la campaña de la selección paraguaya en la Copa del Mundo 2026. En la sede de Filadelfia, el titular franjeado dialogó con los enviados especiales de ABC para brindar un panorama completo sobre la actualidad del club de Para Uno, el mercado de pases y el armado del equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez.

Una de las principales novedades en el campamento decano es la fecha de incorporación del defensor Tim Payne, mundialista con la selección de Nueva Zelanda. Al respecto, el mandatario detalló el cronograma previsto para su llegada a la Villa Olimpia: “Está programado entre el 13 y el 14, por ahí. Estamos ahora viendo, él recién anteayer llegó a Nueva Zelanda, así que va a tener 8 o 10 días de vacaciones, y después ya va a estar yendo a Asunción”.

La situación de Adrián Alcaraz y el interés internacional

El futuro del atacante Adrián Alcaraz es uno de los temas centrales del mercado. Tras los rumores surgidos en Argentina que apuntaban a un cambio de condiciones en la negociación con Lanús, Nogués fue tajante al desmentir dichas versiones y aclarar el panorama de las propuestas existentes:

“Hay tres equipos interesados; tenemos tres ofertas y estamos hablando con los tres. En el caso de Lanús, yo no sé de dónde salió esa información de que cambiamos algo, porque la verdad es que no se llegó a ningún acuerdo. Ellos no son la mejor oferta que tenemos, ni en monto ni en forma de pago. No es que cambiamos nada; nunca se cambió nada. No hubo un acuerdo hasta ahora, pero estamos más cerca con otro mercado, realmente”, manifestó el titular franjeado.

Al ser consultado sobre el origen de las demás propuestas que compiten con el conjunto argentino, el presidente confirmó el destino de los otros interesados: “No, no, no. Son de otro lado. Uno de México y otro de la MLS”.

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Asimismo, se refirió a los plazos para resolver la transferencia y la postura del cuerpo técnico liderado por “Vitamina” Sánchez sobre la continuidad del futbolista: “Y sí, la idea es resolverlo lo antes posible, pero si no se llega a lo que Olimpia busca, no se va a ningún lado, y obviamente ‘Vita’ prefiere que Adrián se quede en el plantel”.

En caso de concretarse la salida de Alcaraz al fútbol norteamericano o mexicano, la directiva no contempla buscar un reemplazo externo, apostando por los valores que ya integran la plantilla: “No, no, no creo. Tenemos a Tiago Caballero y a Faustino Barone porque justamente estamos con mucha gente ahí en esa posición. Así que la idea es que uno de ellos comience a tener más oportunidades si es que se da lo de Adrián”.

¿Olimpia se retira del mercado de pases?

Con las incorporaciones confirmadas de Tim Payne y el delantero argentino Braian Romero, la dirigencia considera que la plantilla actual cuenta con el potencial necesario para afrontar las competencias del segundo semestre, potenciada además por el retorno de varios futbolistas de sus respectivos préstamos:

“El cuerpo técnico está muy contento con el plantel, con la manera en que los muchachos están trabajando; el equipo que salió campeón y que hizo un gran primer semestre, creemos que se va a fortalecer con la llegada de Tim y de Braian Romero y también con los cinco chicos que volvieron de préstamo (Alexis Cantero, Sebastián Quintana, Pedro Zarza, Paulo Riveros y Julio Alexis Vargas), que tuvieron un año espectacular. Así que van a venir a suplir también a los que salieron, nosotros creemos y estamos confiados en que tenemos un equipo más fuerte que el semestre anterior”, aseguró el ‘Coto’.

Esta postura supone un freno a la búsqueda de un lateral izquierdo extranjero que se había considerado inicialmente. Las negociaciones por el chileno Dilan Zúñiga, futbolista de Palestino, quedaron descartadas debido a la conformidad del entrenador con las opciones juveniles disponibles en el club: “Estábamos en negociaciones que son conocidas por la gente—lo de Palestino por lo de Dilan Zúñiga—, pero finalmente Vitamina está bastante contento con lo que dio en los entrenamientos de estas dos semanas con Alexis Cantero y Alexis Vargas, y lo va a evaluar ahora en los próximos amistosos que vamos a tener”.

El factor Mundial descarta la opción de Matías Galarza

Finalmente, Nogués se refirió al interés que existía por el mediocampista Matías Galarza, admitiendo que el descollante rendimiento del volante con la Albirroja en la cita ecuménica elevó sus pretensiones fuera del alcance de la economía de la institución franjeada: “La verdad que veníamos hablando con River Plate y con él. Estábamos encaminados, pero pasaban cosas. Ahora va a ser imposible traerlo”.