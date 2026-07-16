Adrián Alcaraz partió rumbo a México para sumarse al Pachuca de la MX

El fútbol mexicano abre sus puertas a una de las grandes figuras del último semestre del fútbol paraguayo. Adrián Alcaraz, pieza clave en la reciente consagración de Olimpia, armó las maletas y partió anoche con destino a México para convertirse de manera oficial en nuevo futbolista del Pachuca de la Liga MX.

En la previa de su embarque en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el atacante habló los medios de comunicación. Con la ilusión a flor de piel y la expectativa de un desafío gigante en Norteamérica, Alcaraz repasó las claves de una negociación que se venía cocinando a fuego lento y lo que proyecta para esta nueva etapa de su carrera profesional, firmando un vínculo que lo ligará a la institución mexicana por los próximos tres años.

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El valor de dar el gran salto de su carrera

Al ser consultado sobre el significado de esta transferencia y el cumplimiento de un anhelo por el que siempre trabajó, el delantero no ocultó su emoción y el valor familiar de este logro: “La verdad que sí, es importantísimo para mí, para mi familia, para mi carrera. Creo que esto es un paso muy importante, como dije recién. Hay que aprovechar y contento con esta oportunidad y con ganas ya de estar allá y meterme con el grupo y a encarar de la mejor manera”.

ADRIÁN ALCARAZ VIAJÓ A 🇲🇽



🔶El delantero que pasó por Guaraní, Libertad y Olimpia viajó esta madrugada para incorporarse al Pachuca de la Liga MX.



🔶El goleador apunta a ser uno de los integrantes de #Albirroja de cara a la Copa América 2028 y al proceso de cara al Mundial… pic.twitter.com/GunlCKv4R3 — ABC Deportes (@ABCDeportes) July 16, 2026

Sobre los detalles detrás del traspaso y el largo proceso de negociaciones que involucró a varias partes antes de confirmarse su llegada a suelo azteca, Alcaraz reveló: “Y la verdad que antes del Mundial ya veníamos hablando. Se negoció con los de Lanús también, pero gracias a Dios pudimos concretar con Pachuca y ahora toca ir ahí. El fútbol mexicano siempre me gustó y ahora tengo la oportunidad y creo que la voy a aprovechar”.

El canterano de Libertad también hizo un balance de su brillante paso por el Decano, donde no solo se ganó el cariño de la gente a fuerza de gritos sagrados, sino que también tocó el cielo con las manos: “Sí, la verdad que sí. Se me dieron varios goles, importante también para el campeonato, para mi carrera y muy feliz. Algo único, jugar en el club, más alzar la copa que todos estábamos buscando y feliz”.

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El tiempo de contrato en México y sus objetivos a corto plazo

Con respecto a los detalles formales de su vinculación con los “Tuzos”, el jugador detalló la duración del acuerdo y la mentalidad con la que desembarca en el fútbol de la Liga MX: “Voy a firmar con ellos por tres años y después veremos qué pasa. La idea, ir a hacer un buen torneo ahí y después vamos a ver qué pasa”.

Dar el salto al exterior es una vitrina enorme, y el oriundo de Acahay tiene muy claro que este paso por el fútbol mexicano puede ser la llave para cumplir el sueño de todo futbolista que es representar a Paraguay en la Copa América 2028: “Sí, la verdad que sí, eso yo tengo en mi mente siempre y ahora voy a hacer todo lo posible para llegar a estar en la selección que es lo que todos soñamos”.

La ansiedad de la espera y la despedida con “Vitamina”

Finalmente, el goleador confesó cómo manejó la incertidumbre en los días previos a que se destrabara su transferencia y compartió las palabras de aliento que le dedicó su último entrenador en Olimpia: “La verdad que estaba muy ansioso ya, quería que se concrete todo rápido. Se llevó unos días con lo del Mundial, pero gracias a Dios ahora ya estoy para viajar allá”. (Sobre lo que le dijo Pablo ‘Vitamina’ Sánchez): “Me felicitó, me dijo que hice un buen torneo, que soy un buen jugador, que le meta y que voy a llegar más lejos”.