Flamengo vs. Olimpia, en medio del reinicio del Brasileirão

El estadio Mané Garrincha de Brasilia (Capital Federal) albergará este viernes el duelo preparatorio entre Flamengo y Olimpia, a partir de las 20:00. El espectáculo podrá ser presenciado en todo el Paraguay a través de un tradicional canal abierto.

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El Brasileirão retomará sus emociones con duelos pendientes. Este jueves, Vitória y Vasco da Gama medirán fuerzas por la 19:30, en Salvador (Bahía). Paralelamente jugarán Botafogo y Santos, en Río de Janeiro.

El viernes lidiarán Bahía y Chapecoense, a las 19:30, en Salvador. A las 20:00 medirán fuerzas Fluminense y Bragantino, en Río de Janeiro, y Mirassol será local de Gremio, en el mismo horario, en la ciudad de Mirassol, estado de São Paulo.

El torneo más competitivo del continente es liderado por el Palmeiras, de los mundialistas paraguayos Gustavo Gómez, Ramón “Amiguito” Sosa y Mauricio Prado, con 41 puntos. El Flamengo marcha segundo, con 34, aunque con un juego menos con respecto al líder. El podio lo completa el Fluminense, con 31.