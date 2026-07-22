Clásico blanco y negro del domingo, con estadio colmado

Olimpia y Libertad protagonizarán el domingo, en el estadio Defensores del Chaco, a las 18:30, una nueva edición del clásico blanco y negro, por la primera fecha del campeonato Clausura 2026.

Lea más: La semana de Olimpia, con el clásico blanco y negro a la vista

Mediante su departamento de comunicación, el Decano informó que solo quedan disponibles los sectores de Plateas, al que se ingresa abonando 70.000 guaraníes y Vip Albirroja, con ingreso por 120.00 en los laterales y 150.000 en la zona central. Los menores de 12 años abonan 20.000 guaraníes en cualquier zona.

Graderías y Preferencias, están agotadas, de acuerdo al anuncio hecho por el club del barrio Mariscal López. Los tickets pueden ser adquiridos a través de Tuti.

El estadio de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ubicado en Sajonia (Asunción), tiene una capacidad aproximada para 38.000 espectadores. Para la fiesta dominical entre equipos albinegros se aguarda una concurrencia cercana a las 30.000 (la cantidad máxima de pases que se puede expedir es de 34.000), ya que por lo general se dejan espacios vacíos por motivos de seguridad y es poco probable que el bloque cedido al Guma esté colmado, al ser un club ganador, pero no taquillero.