Olimpia
22 de julio de 2026 a la - 16:59

Clásico blanco y negro del domingo, con estadio colmado

El estadio Defensores del Chaco albergará el domingo el blásico blanco y negro entre Olimpia y Libertad.
El estadio Defensores del Chaco albergará el domingo el blásico blanco y negro entre Olimpia y Libertad.Club Olimpia

Olimpia anunció este miércoles que las localidades de más bajo costo para el clásico blanco y negro del domingo contra Libertad están agotados, por lo que la fiesta en términos de concurrencia, está asegurada.

Por ABC Color

Olimpia y Libertad protagonizarán el domingo, en el estadio Defensores del Chaco, a las 18:30, una nueva edición del clásico blanco y negro, por la primera fecha del campeonato Clausura 2026.

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Mediante su departamento de comunicación, el Decano informó que solo quedan disponibles los sectores de Plateas, al que se ingresa abonando 70.000 guaraníes y Vip Albirroja, con ingreso por 120.00 en los laterales y 150.000 en la zona central. Los menores de 12 años abonan 20.000 guaraníes en cualquier zona.

Localidades aún disponibles para el clásico blanco y negro dominical entre Libertad y Olimpia.
Localidades aún disponibles para el clásico blanco y negro dominical entre Libertad y Olimpia.

Graderías y Preferencias, están agotadas, de acuerdo al anuncio hecho por el club del barrio Mariscal López. Los tickets pueden ser adquiridos a través de Tuti.

El estadio de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ubicado en Sajonia (Asunción), tiene una capacidad aproximada para 38.000 espectadores. Para la fiesta dominical entre equipos albinegros se aguarda una concurrencia cercana a las 30.000 (la cantidad máxima de pases que se puede expedir es de 34.000), ya que por lo general se dejan espacios vacíos por motivos de seguridad y es poco probable que el bloque cedido al Guma esté colmado, al ser un club ganador, pero no taquillero.