La semana de Olimpia, con el clásico blanco y negro a la vista

El sábado 25, Olimpia cumplirá 124 años de vida institucional. Al día siguiente hará su presentación inicial en el campeonato Clausura 2026 contra Libertad. La nueva edición del clásico blanco y negro se disputará en el estadio Defensores del Chaco, a las 16:00.
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La institución franjeada divulgó el cronograma de actividades del plantel dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez.
Los entrenamientos de miércoles, jueves y viernes fueron fijados para las 09:30, en la Villa de Fernando de la Mora. El del sábado será a las 17:30, tras el cual se realizará la concentración en el “búnker” del Decano, en la Zona Norte fernandina.
La base del equipo para el estreno es la misma que enfrentó a Flamengo en Brasilia (derrota por 4-2), es decir con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Richard Sánchez, Juan Fernando Alfaro y Eduardo Delmás; Braian Romero y Bernardo Romeo Benítez.
El capitán Richard Ortiz ya se encuentra recuperado, mientras que Iván Leguizamón necesitará un par de semanas para su pleno restablecimiento.
El mundialista neozelandés Tim Payne viene cumpliendo un rápido proceso de adaptación al grupo. Estaría entre los jugadores de recambio.