Olimpia
02 de septiembre de 2026 a la - 12:00

La formación de Olimpia para el añejo clásico en Sajonia

Bernardo Romeo Benítez Fariña (23 años), talentoso volante ofensivo de Olimpia, con el que lleva 26 partidos, un gol y ocho asistencias.
Bernardo Romeo Benítez Fariña (23 años), talentoso volante ofensivo de Olimpia, con el que lleva 26 partidos, un gol y ocho asistencias.Club Olimpia

Olimpia enfrenta en la tarde de este miércoles a Guaraní, en el añejo clásico a celebrarse en el Defensores del Chaco, a las 18:30. En este material les presentamos el equipo que prepara Pablo “Vitamina” Sánchez.

Por ABC Color

Al ser los clubes más antiguos de la otrora Liga (hoy Asociación) Paraguaya de Fútbol, los duelos entre Olimpia y Guaraní llevan la denominación de clásico más añejo.

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El estadio Defensores del Chaco albergará este miércoles el choque entre el Decano y el Legendario, a las 18:30. El choque corresponde a la octava fecha del campeonato Clausura 2026.

El filas del Cacique se producirá el reestreno del laureado director técnico paraguayo Francisco Arce, quien cumplirá su tercer ciclo como orientador aurinegro.

El argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, conductor del Expreso, prepara algunas modificaciones con relación al elenco que viene de vencer en Itauguá a Recoleta FC por 2-1.

De no surgir inconvenientes de último momento, el equipo de Olimpia estará compuesto por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Richard Sánchez, Alex Franco y Franco Alfonso; Bernardo Romeo Benítez y Tiago Caballero.

El historial en duelos ligueros marca 153 victorias de Olimpia contra 93 de Guaraní, con 80 empates.