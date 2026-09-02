La formación de Olimpia para el añejo clásico en Sajonia

Al ser los clubes más antiguos de la otrora Liga (hoy Asociación) Paraguaya de Fútbol, los duelos entre Olimpia y Guaraní llevan la denominación de clásico más añejo.
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El estadio Defensores del Chaco albergará este miércoles el choque entre el Decano y el Legendario, a las 18:30. El choque corresponde a la octava fecha del campeonato Clausura 2026.
El filas del Cacique se producirá el reestreno del laureado director técnico paraguayo Francisco Arce, quien cumplirá su tercer ciclo como orientador aurinegro.
El argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, conductor del Expreso, prepara algunas modificaciones con relación al elenco que viene de vencer en Itauguá a Recoleta FC por 2-1.
De no surgir inconvenientes de último momento, el equipo de Olimpia estará compuesto por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Richard Sánchez, Alex Franco y Franco Alfonso; Bernardo Romeo Benítez y Tiago Caballero.
El historial en duelos ligueros marca 153 victorias de Olimpia contra 93 de Guaraní, con 80 empates.