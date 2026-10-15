Pablo “Vitamina” Sánchez preara dos variantes para ir por el liderazgo

Con la misión exclusiva de asaltar la primera posición, el director técnico franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, planea dos variantes y regresar al esquema táctico de 4-3-3, con el afán de inyectar mayor desequilibrio ofensivo por las bandas, tras el empate sin goles frente a Rubio Ñu en La Santísima Trinidad, un encuentro en el que apostó sin éxito por la figura de “doble 9”.

Lea más: Blas Romero pitará el partido por el liderazgo el sábado en Sajonia

En la retaguardia, Alan “Coyote” Rodríguez se perfila para ingresar en el lateral izquierdo en reemplazo del chileno Esteban Matus. En la delantera, Carlos Sebastián Ferreira le viene ganando la pulseada a Gabriel Ávalos —quien realizó trabajos diferenciados en fisioterapia— y se perfila como el centrodelantero titular y única referencia en punta.

Arriba Bernardo Romeo Benítez está para recuperar su lugar tras superar una molestia muscular en el aductor. La gran incógnita pasa por el sector medular: el cuerpo técnico aguarda la evolución de Eduardo Delmás (arrastraba molestias en la pantorrilla) para definir si arranca de titular o si cede su lugar a Franco Alfonso.

En cuanto al experimentado delantero Derlis González, ya se sumó a las prácticas de manera normal y está a disposición para el duelo ante el “Gallo norteño”, aunque la idea inicial del cuerpo técnico es no apresurar su retorno a las canchas.

Alineación probable de Olimpia

De no surgir contratiempos de última hora, el once inicial con el que el Decano buscará adueñarse de la cima estaría conformado por Gastón Olveira en el arco; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez en la defensa; Juan Alfaro, Richard Ortiz y Eduardo Delmás (o Franco Alfonso) en el mediocampo; dejando en el ataque a Fernando Cardozo, Carlos Sebastián Ferreira y Bernardo Romeo Benítez.