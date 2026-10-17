Pablo Sánchez: “Feliz porque el equipo tuvo una producción futbolística muy buena”

Sin embargo, fiel a su estilo analítico, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez dejó en claro que, más allá de la alegría por el resultado y el buen volumen de juego, el equipo sufrió más de la cuenta por la falta de efectividad en el arco rival. “Se logró lo que queríamos en principio, que era ganar. Para mi gusto, erramos muchos goles. Más allá de haber hecho tres goles, estoy contento, estoy conforme, pero llegaron muy tarde y nos generó cierta angustia en algún momento del trámite del partido. No por el riesgo que nos podía crear el rival”, expresó el DT en conferencia.

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El fantasma de la falta de eficacia y el nerviosismo

El estratega argentino reconoció que perdonar tanto al rival termina generando un desgaste emocional innecesario dentro del campo, un problema que ya se venía repitiendo en los últimos encuentros: “Estos partidos donde vos no podés cerrarlos, el rival a veces toma envión y se aprovecha de esta situación adversa que tiene que ver con errar muchos goles, que era lo que nos estaba pasando. Por ahí era un poquito el tema del nerviosismo”.

No obstante, “Vitamina” ponderó el rendimiento general del equipo y destacó que la generación constante de ocasiones es la mejor noticia de este presente: “Pero feliz porque el equipo tuvo una producción futbolística muy buena. No sé si la mejor del año, pero creo que si contamos las situaciones de gol, sí, podría serlo. Pero lo bueno es que sostenemos el volumen de juego y sostenemos también la cantidad de situaciones. Nos pasó el partido anterior con Rubio Ñu, nos pasó con Nacional”.

Versatilidad táctica y comunión con la gente

Otro de los puntos altos que rescató el timonel franjeado fue la rápida adaptación del plantel a las variantes tácticas sin perder la identidad ni el peso ofensivo en la zona de creación: “Y también lo importante, que también rescato, es que más allá del cambio de esquema, el equipo no perdió volumen —que es lo que se puede perder muchas veces sacando un hombre en el medio, en la zona productiva del equipo, y poniéndolo adelante—. Entonces también rescato eso y habla de que el equipo entiende cuáles son las formas de jugar este tipo de encuentros”.

Para cerrar, Sánchez le dedicó el triunfo a la masiva concurrencia que se acercó a respaldar al equipo, celebrando el retorno a lo más alto de la tabla: “Así que, más que feliz, porque aparte vino un montón de gente y la gente se fue contenta, nos apoyó y alentó, y se merecían esta alegría. Y nosotros, muy muy felices por recuperar el liderato del campeonato”.