Pablo Sánchez sobre Ávalos: “La gente de un 9, de un centrodelantero, pretende goles”

El estratega reconoció que el tanto de Ávalos alivia la presión externa, aunque destacó que el delantero venía cumpliendo con creces lo que el cuerpo técnico le exigía en el funcionamiento colectivo: “Lo de Ávalos es muy importante, pero más que nada para la gente, porque nosotros hablamos mucho y él dice «Profesor, yo estoy tranquilo», y le estaba dando lo que nosotros pretendemos, que es volumen de juego al equipo y continuidad a las acciones de ataque. Pero claro, la gente no se conforma con eso. La gente de un 9, de un centrodelantero, pretende goles”, explicó el DT.

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En esa misma línea, “Vitamina” valoró el rendimiento de Sebastián Ferreira y remarcó la necesidad de afinar la puntería para no sufrir tanto en los trámites de los partidos: “Entonces, desde ese lugar, es muy bienvenido para que la gente lo vuelva a valorar y no le caiga tanto (a Gabriel Ávalos). Y nosotros entendemos que nos sigue dando lo que nosotros buscamos, que es continuidad de juego, al igual que Sebastián Ferreira. Ahora esperemos que a Sebas se le abra el arco nuevamente, porque la verdad que hizo un gran partido, participó de muchísimas acciones. Y bueno, lo que yo siempre digo: hoy para hacer tres goles necesitamos crear más de 10 situaciones claras de gol. Entonces tenemos que ser más eficaces y ojalá que los goles lleguen antes y no tan tarde”.

La apuesta por el doble 9 y la “confusión” al rival

Consultado sobre la decisión de juntar a ambos delanteros desde el arranque, el argentino reveló que el funcionamiento ya venía ensayándose y explicó cómo el debate mediático de la semana pudo haber jugando a su favor para despistar al cuerpo técnico rival: “La decisión yo la tenía: la posibilidad concreta de jugar con los dos 9, porque lo había visto muy bien al equipo contra Rubio Ñu con este formato. Está bien y está claro que contra Rubio Ñu la cancha... al final nos terminó sirviendo ese esquema porque la cancha no estaba apta y se jugó mucho por arriba y un juego un poquito más directo, pero nosotros siempre supimos cómo íbamos a jugar”.

Para cerrar, el técnico franjeado destacó el rol que cumplió la expectativa previa de la prensa en la pizarra táctica: “Vi que la prensa habló mucho, hablaban de Ferreira de centrodelantero como único punta, y yo me sentí cómodo con toda la semana de la prensa. A mí me vino bárbaro porque yo supe siempre que íbamos a jugar con dos y probablemente también le puede haber generado alguna confusión al rival, porque el rival salió con línea de cuatro y, a lo mejor, si tenían certeza de que íbamos a jugar con Sebas y con Gabriel, capaz que nos armaban una línea de cinco. Por eso me sentí cómodo con la prensa en la semana”.