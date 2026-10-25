El análisis de Vitamina Sánchez: “Muy contento por cómo se ganó, por la capacidad del rival”

Olimpia consiguió una importante victoria en su visita al Sportivo Ameliano, en un encuentro exigente donde el equipo debió esforzarse al máximo. Al término del partido, el director técnico Pablo “Vitamina” Sánchez analizó el trámite del juego.

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Sobre la complejidad del rival y los momentos de zozobra en la primera mitad, el estratega franjeado señaló: “La verdad es que muy contento, sobre todo por cómo se ganó, por la capacidad del rival, porque es un rival que juega realmente bien al fútbol y propone. Y por momentos nos costó el partido, sobre todo los últimos 15 del primer tiempo. Cuando llegó el gol nuestro, inmediatamente llegó el empate de Ameliano, es como que tomaron un poquito de fuerza y no terminamos bien el primer tiempo, y tampoco lo empezamos del todo bien. Pero bueno, hicimos los cambios, lo pudimos acomodar”.

Al hacer un balance de las ocasiones de gol y el sufrimiento en el cierre del cotejo, ‘Vitamina’ indicó: “Después, cuando uno revisa las situaciones de peligro, ellos tuvieron el gol, el penal y dos tiros en los palos, no mucho más. Y nosotros sí que creamos muchas situaciones, y estuvimos cerca de poder aumentar el marcador varias veces. Terminamos sufriendo, porque el fútbol tiene estas cosas, y a veces tampoco puedo hablar de ineficacia, porque metimos tres goles, entonces no me quejo de eso”.

En cuanto a los errores puntuales y la respuesta positiva desde el banco de suplentes, el profesional argentino manifestó: “A lo mejor podríamos hablar —con Gustavo Vargas hablamos que se podía haber evitado el penal—, pero son cosas que tiene el fútbol y son percances que se van produciendo, y que hay que estar a la altura de la situación y tratar de solucionarlo. Y el equipo hoy le fue encontrando las soluciones con los cambios; entraron muy bien todos los que les tocó participar, así que muy contentos en líneas generales, no solamente por el triunfo, sino porque el equipo se sigue adaptando a distintos sistemas, y eso es importante”.

La versatilidad como bandera del plantel franjeado

Sobre los cambios de sistema táctico implementados durante el desarrollo del partido, el conductor olimpista explicó: “Mucha satisfacción, pero sobre todo porque lo que nos muestra esto es que tenemos jugadores inteligentes; eso es lo más importante para destacar en este caso. Muchas veces hemos empezado 4-3-3 y terminamos 4-4-2 de acuerdo a las necesidades. A veces necesitamos agregar un delantero para ir en búsqueda de un empate o de un triunfo, y hoy fíjate que partimos con un 4-4-2 y con el 4-3-3 —cuando pasamos al 4-3-3— no solamente queríamos corregir esos primeros malos 5-7 minutos del segundo tiempo, sino encontrar más volumen de juego, y lo encontramos”.

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Y respecto a la generación masiva de situaciones y el impacto de los cambios, el conductor franjeado añadió: “Creamos una cantidad enorme de situaciones, y con la fortuna inclusive de que uno de los que ingresó para armar el 4-3-3 fue Richard ”Cachorro" Sánchez y le tocó hacer dos goles muy importantes. Después, el equipo estuvo siempre con cierto control del partido; más allá de la jugada del penal, el equipo pudo controlarlo. Yo creo que tiene que ver con el esquema que elegimos para encontrar esa solución a lo que nos estaba presentando Ameliano, así que bueno, sobre todo darle mucho mérito a los jugadores”.