Pablo Sánchez palpita el clásico: “Últimamente nos ha ido bien con Cerro Porteño”

Tras superar la dura prueba ante Sportivo Ameliano, el director técnico franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez ya enfocó todo su radar en el Superclásico frente a Cerro Porteño, programado para este domingo a las 17:00 en el estadio La Nueva Olla. En conferencia de prensa, el estratega se refirió al panorama de su plantel de cara a este choque trascendental.

Lea más: Olimpia “farmea aura” en la punta del torneo Clausura

La baja casi segura de Juanfer Alfaro y las variantes en el medio

Consultado sobre la evolución de la lesión y si esto obligará a modificar el esquema con vistas al clásico, el DT explicó: “Yo creo que Juan Fernando Alfaro va a estar descartado; diría que no lo vamos a tener en cuenta. Veremos cómo es su evolución y sobre todo la parte clínica, más allá de lo que arrojaron las imágenes. Pero esté o no esté Alfaro es indistinto”.

Sobre las alternativas tácticas que maneja para reemplazarlo, remarcó: “Podemos volver a jugar 4-4-2 o 4-3-3 con o sin Juanfer, porque tenemos muchos jugadores. Fíjense hoy: entendemos que Álex Franco hizo también un partidazo. Entonces, las variantes las tenemos; es tratar de equivocarnos lo menos posible, sabiendo inclusive —porque estamos pasando un buen momento— que, si nos equivocamos, el que entra lo hace bien. Así que tenemos hasta esa fortuna y esa garantía”.

La idea de protagonismo en territorio rival

Pensando en cómo plantearán el encuentro ante el eterno rival en su propia casa, el entrenador remarcó la filosofía de juego que intentarán imponer: “Es un partido aparte, es un partido siempre difícil. Últimamente nos ha ido bien con Cerro Porteño, y esperemos que el partido que viene no sea la excepción. Nosotros, desde nuestra idea y nuestra concepción de juego, vamos a intentar siempre —ojalá poder ser protagonistas— jugar el tiempo más largo posible en campo rival y cerca del arco rival”.

Aclarando que la intención a veces choca con las circunstancias del juego, ejemplificó: “No siempre se puede, porque, no sé, a mí se me viene hoy un partido, el partido con Vasco, en la ida cuando salimos 0 a 0: la idea era salir a hacer una propuesta distinta, ese día no se pudo. Pero siempre queremos ser protagonistas, y ojalá que podamos serlo, sabiendo que enfrente tenemos un clásico rival que va a hacer todo lo posible para darles ellos una alegría a su gente, sobre todo teniendo en cuenta que en lo que es el torneo local, en el torneo de liga, quedaron un poquito relegados”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La motivación del rival y un reclamo por el acceso de los hinchas

Finalmente, analizó el contexto anímico con el que llegará el adversario y aprovechó para dejar una reflexión sobre los simpatizantes que se quedaron sin poder ingresar al último encuentro: “Yo entiendo que la satisfacción de ellos pasará, obviamente, por darle una alegría a su gente y por tratar de hacernos daño a nosotros, así que me imagino que irá por ahí toda la ilusión del rival. Y nosotros tenemos que ser inteligentes, hacer un partido como todos los clásicos que venimos haciendo, donde no regalamos nada, donde nos entregamos al máximo, donde nos tenemos que brindar por nuestra gente, que nos acompaña mucho, nos alienta (hoy había un montón de gente afuera)”.

Y cerró con un pedido especial respecto al acceso y la comodidad de los simpatizantes: “Entonces también, ojalá rever esto de que, cuando le toca jugar a Olimpia —la cancha es bonita y el césped no estaba mal—, hay mucha gente que se queda con ganas de ver a su equipo y a sus jugadores. Me parece que tendrían que rever eso. Y nosotros, desde nuestro lugar, cada vez que nos toque defender esta camiseta y la historia de esta camiseta, daremos lo mejor para darle una alegría a la gente”.