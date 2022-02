Resistencia vs. Nacional sería en el Defensores del Chaco

El Resistencia vs. Nacional aún no tiene escenario deportivo para que se desarrolle. El estadio Los Jardines del Kelito no está habilitado y lo más probable es que el choque se traslade al Defensores del Chaco.

Rolando Safuán, del departamento de inspección de estadios, indicó en charla con el Cardinal Deportivo que el estadio de River Plate “no se habilita. Hoy se inspeccionó y no cumplió los parámetros con el empastado”.

“Creo que solicitaran jugar en el Defensores. Deben hacer la solicitud y enviar su pedido”, manifestó Rolando Safuán sobre el escenario que albergará el Resistencia vs. Nacional.

Con respecto a Los Jardines del Kelito, mencionó que “se va a hacer una verificación nueva el lunes porque Tacuary solicitó jugar en la cuarta fecha”. La tercera y la cuarta jornada del torneo Apertura ya están programadas.