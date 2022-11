Mario Jara: Del “No hacía falta inventar ese penal” al “pateó el pasto”

Mario Jara explotó contra los árbitros después de la derrota de Resistencia 1-0 contra Cerro Porteño por la penúltima jornada del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo. A quince minutos del final, Derlis López sancionó un penal de Wilfrido Báez sobre Alberto Espínola, jugada que el VAR, conducido por Fernando López, corroboró y ratificó.

El entrenador no dudó en señalar que “el penal fue inventado” porque el lateral del Ciclón " pateo el pasto”. “Es un penal inventado, porque está clarísimo que se ve que patea el pasto. No sé si todos vieron lo mismo, Pregunto: ¿Vieron todo lo mismo? ¿O no? O también se van a callar y vamos a ser cómplices de toda esta historia”, respondió Jara a los periodistas en la conferencia.

“Ya que tocamos el punto Me acuerdo que después del partido de Olimpia sonó mi teléfono como loco. Todos querían hablar conmigo por una situación que paso. De estas cosas nadie habla, todos hacemos caso omiso, todos nos callamos, todos somos cómplices. Por eso a nivel internacional no somos competitivos, esa es a realidad”, continuó el argentino.

Jara insistió sobre la decisión de los jueces y también tiroteó contra la tecnología. “No hacía falta inventar ese penal. Y entendemos o que el VAR, que tiene todos los ángulos, todas las cámaras, que analizan todo, puntito por puntito, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro, y no entiendo cómo no llaman al árbitro para decirle que no fue penal y que pateó el pasto”, finalizó.