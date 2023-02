Resistencia, con la idea de salir del mal momento

“Llegamos de la mejor manera, se entreno bien en la semana y ojalá podamos hacer un gran partido contra Cerro Porteño. Diego Martínez se curó ya de la chinkungunya, el martes ya trabajó en el plantel, se recuperó rápido”, afirmó Garcete a la 730 AM, ABC Cardinal.

Afirmó que no están conformes con la campaña actual. “No estamos conformes, estamos bajoneados porque teníamos ganas de comenzar bien como el año pasado, lastimosamente no se está dando, estamos ajustando errores y eso se va a ir viendo, ojalá podamos sacar un buen resultado para tener tranquilidad”.

También fue consultado por la situación del entrenador Miguel Zahzú. “Cuando cometes errores, se paga y se hace hincapié en eso, para corregir y poder ganar los partidos. Zazhú tiene nuestra confianza, pero sabe que tiene que salir del mal momento. Ya tuvimos una reunión con el profesor y le dijimos que hay que levantar cabeza y salir de esto lo antes posible”, finalizó.