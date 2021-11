Morel baja; Lucena habilitado: ¿qué cambios hará Guillermo?

Paraguay da vuelta la página Chile y arranca este viernes, a las 18:00, el enfoque Colombia, otro rival directo en la pelea por clasificar a la Copa del Mundo, que actualmente está muy lejos no solo por la diferencia en la tabla sino que también por la actitud y el rendimiento de los jugadores. Guillermo Barros Schelotto tiene cuatro días para buscar alternativas, nombres nuevos y perfilar el mejor once para seguir, a pesar de la agonía, en la lucha por un boleto al Mundial Qatar 2022.

Guillermo no tendrá a disposición a Jorge Morel, quien fue amonestado en la derrota 1-0 contra la Roja en Sajonia y llegó a las dos amarillas. El volante de Lanús deberá cumplir una jornada de suspensión y no estará presente contra los cafeteros en el Metropolitano de Barranquilla. Por su parte, Ángel Cardozo Lucena ya está a disposición del cuerpo técnico y retornaría al once. El mediocampista podría jugar por el ex-Guaraní en un mediocampo que seguramente tendrá más variantes.

Por la obligación, el mellizo no modificaría el sistema, pero en la necesidad, deberá tener más respaldo ofensivo. Aunque el DT siempre pidió a los gritos que el equipo salga, juegue más arriba, los tres atacantes quedaban aislados del resto. En ofensiva, Matías Rojas mostró que debe continuar porque fue el único con coraje y atrevimiento. Carlos González por Antonio Sanabria es una posibilidad, mientras que Luis Amarilla por Ángel Romero, pensando en una doble referencia, es otra chance.