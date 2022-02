Lorenzo Melgarejo no renunció a la Selección Paraguaya

El jugador de Libertad, Lorenzo Melgarejo, está dispuesto a jugar por la Selección Paraguaya, aseveró su padre Blas. En charla con el Cardinal Deportivo, don Blas comentó: “Él no renunció a la selección. Nunca escuché que alguien haya renunciado de forma categórica”.

Blas Melgarejo negó que su hijo le haya dicho al seleccionador anterior, Eduardo Berizzo, que ya no lo convoquen: “Son palabras que él no dijo”. Manifestó que “los dirigentes y cuerpo técnico tienen que tener también un juego de cintura... porque el jugador es un ser humano”.

Acotó que Lorenzo Melgarejo, después de un combo triple en el que solo jugó unos minutos, “no es que se calentó, sino que... le llevó a Ecuador, jugó cinco minutos, de ahí contra Colombia y Venezuela ni en la banca. Estuvo nervioso porque no lo tuvieron en cuenta. Se presentó en Libertad y se lesionó en la primera pelota que tocó”.

“Son cosas que ya pasaron pero él no está negado a la selección”, recalcó. Añadió que “a él le dolió que cuando se lle llamó no se le tuvo en cuenta, no se le dio la oportunidad. Hay jugadores que no estando en su buen momento se les dio oportunidad”.

Mejor dialogo entre jugadores, dirigentes y cuerpo técnico

Blas Melgarejo señaló que “tiene que haber dialogo entre jugadores y dirigentes” y puso como ejemplo un roce que en su momento tuvo Nelson Haedo con Gerardo Martino. En aquel entonces, el delantero paraguayo dijo algo en contra del Tata, quien no lo convocó, y posteriormente “solucionaron el problema entre cuatro paredes”.