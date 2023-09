Daniel Garnero y la selección paraguaya: “Un enorme salto en mi carrera”

Daniel Garnero es el nuevo técnico de la selección paraguaya. Oficialmente anunciado el miércoles en las redes sociales de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y la Albirroja, el entrenador habla este jueves, desde las 12:00, en una presentación en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE). Pero un día antes, en la despedida de Libertad, señaló que “es un enorme salto en mi carrera”.

“Estoy muy contento por esta gran posibilidad que tengo, pero dejo un lugar en el que me trataron muy bien, hicimos muchos amigos, logramos cosas, que está todo muy bien encaminado. Agradezco a toda la gente que me dio la posibilidad de venir a este maravilloso club, que creyó en mí y que me da la posibilidad de dar un salto enorme en mi carrera”, expresó Garnero.

Daniel Garnero y el sueño de Paraguay al Mundial

El argentino, ganador de 8 títulos en el fútbol paraguayo, habló del sueño de clasificar al combinado nacional a la Copa del Mundo 2026. “Gracias a los que creen o confían que nuestro trabajo puede colaborar para que el sueño de todo un país se haga realidad”, puntualizó el DT, que estará acompañado por todo el cuerpo técnico con el que trabajó en el Gumarelo.

Daniel Garnero: “Es lo más bueno que me pasó”

Por último, Garnero agradeció a Libertad, con el que conquistó tres campeonatos, y reveló que la llegada al seleccionado es lo más bueno que me pasó hasta el momento. “Le agradezco al Club Libertad por estos casi tres años, pero este motivo es alentador, lo más bueno que me pasó hasta el momento. Lo haré con mucho orgullo y compromiso”, finalizó.