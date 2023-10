Richard Sánchez y el factor a mejorar: “Una desatención siempre nos caga”

La selección paraguaya, octava en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y por ahora fuera de la zona de clasificación, enfrenta este martes a Bolivia, última en la tabla, a partir de las 19:30 en el Defensores del Chaco.

El mediocampista del América de México, Richard Sánchez, dejó sus sensaciones en la conferencia de prensa de este lunes.

“Ese partido ya pasó (Argentina), ahora viene uno diferente donde vamos a tener el balón, en el que vamos a ser dominantes en el partido. Si o si da para que sea mañana”, expresó el ‘cachorro’.

“Todos sabíamos que en el partido contra Perú tuvimos para ganar, pero no quiso ser, pero bueno. Hay que seguir que es un camino muy largo”.

“Varios vienen en un gran nivel, pero por algún motivo no se dan las cosas en la selección, pero a la hora de entrenar trabajamos al 100% para mejorar esta situación”, aseguró el jugador de 27 años.

“El profe me dijo que me suelte, que si tengo para patear que patee. Al que le toque jugar siempre va a dar todo de él. En el partido pasado no toqué ninguna, pero fue por cómo se dio el partido. Ahora a buscar la oportunidad de vuelta”.

Acerca del factor a mejorar en la Albirroja, Sanchéz sentenció: “Cada técnico tiene su forma, siempre tuvimos ocasiones. Siento que nos falta el puntazo final ahí arriba. En líneas generales siento que siempre estuvimos bien, que una desatención siempre nos toca y nos caga en caga en un partido”.