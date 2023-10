¡Alex Arce fue reservado por Daniel Garnero para el combo!

Alex Arce es la principal novedad en la lista de reservados de la selección paraguaya para el tercer combo de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza comunicó al futbolista paraguayo ya que el club de la Segunda División de Argentina recibió la notificación de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

“Anoche (viernes) me llegó la noticia, no lo esperaba y estoy muy contento. Estábamos cenando, llegó el presidente y me dio la noticia que estoy en la lista de reservados a la selección paraguaya”, comentó Arce al Cardinal Deportivo. “Es una felicidad tremenda, es algo que uno siempre sueña”, agregó el atacante en la víspera de final por el ascenso.

Alex Arce es el goleador de la Primera Nacional

Arce es la principal figura y goleadora de Independiente Rivadavia, que pelea por un lugar en la Primera División de Argentina. En 31 partidos jugados entre la Primera Nacional y la Copa Argentina, el atacante anotó 26 tantos. El ex Sportivo Ameliano es el máximo artillero del certamen, superando por 8 al segundo, Gabriel Benegas de Defensores de Belgrano.