Omar Alderete: “sea el momento que sea, hay que sumar”

La selección paraguaya se prepara para enfrentar a Chile este jueves en Santiago, a las 21:30, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Este miércoles, el defensor Omar Alderete habló en conferencia de prensa, junto al entrenador Daniel Garnero.

“Yo creo que todos los puntos son importantes, en las Eliminatorias pasadas nos pasó que perdimos muchos puntos importantes y si te pones a pensar, son puntos que te cuestan. Sea el momento que sea, hay que sumar y si se puede conseguir una victoria de visitante sería muy importante”, expresó.

“No, desde que no está en la selección no hablé con él. Él sabe que nosotros sabemos como él juega. Sabe cómo jugamos y de alguna forma va a buscar nuestros errores y debilidades”, contó Alderete, sobre la relación con Eduardo Berizzo, ex entrenador de la Albirroja y actual DT de La Roja.

“Gustavo (Gómez) está jugando hace muchos años y siempre que estuvo en la selección, en mi opinión, rindió y cumplió bien. El que juega a lado de él es el que tiene que estar seguro”, dijo sobre el capitán de la selección paraguaya.

“Las situaciones difíciles se están dando desde hace varios años, ahora cada jugador está en su mejor nivel. Al que le toque estar, siempre da lo mejor y creo que la selección puede ir subiendo de nivel aún”.

“Estoy muy contento, yo creo que a los futbolistas paraguayos les cuesta un poco más ir a Europa. Eso de a poco va a ir cambiando. Con la ida de Almirón, Enciso y Enso a la Premier ayuda a que la gente venga a mirar más a Paraguay. Si yo tengo un buen nivel en mi club también, otros jugadores van a tener oportunidad también. De a poco el futbolista paraguayo se va a ir asentando en Europa”, sentenció el defensor del Getafe de España.