Agustín Sández: el primer gol como paraguayo y la convocatoria a la Albirroja

Agustín Sández marcó por primera vez desde la naturalización paraguaya. El defensor de 23 años convirtió el segundo tanto de la victoria 3-0 de Rosario Central sobre Vélez Sarsfield por la décimo sexta fecha de la Liga Profesional de Argentina. “Estoy muy contento por el y por el partido que hicimos, el grupo se lo merecí, así que muy feliz”, expresó posterior al triunfo.

El gol de Sández llega días después de la citación a la selección de Paraguay para el combo de octubre por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El lateral izquierdo, compañero de Alan Rodríguez en el Canalla, también habló de la convocatoria de Gustavo Alfaro. “Contento por eso también, creo que ese premio también es grupal”, expresó el futbolista.

“Si no fuera por el equipo no se me hubiese dado”

“Porque si no fuera por el equipo no se me hubiese dado. Estoy agradecido con mis compañeros y cuerpo técnico”, finalizó Sández al Canal de Youtube de Rosario Central. El zurdo, que hace dos semanas realizó todos los papeleos para estar al servicio de la Albirroja, es una de las novedades de la nómina para enfrentar a Ecuador (jueves 10) y Venezuela (martes 15).