Paraguay vs. Venezuela: resultado, resumen y goles

La selección de Paraguay conquistó una victoria clave por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro no falló contra un rival directo como Venezuela: perdía 1-0 y dio vuelta el resultado en el segundo tiempo con doblete de Antonio Sanabria, quien ingresó en la complementaria por Isidro Pitta. El combinado nacional finalizó el combo en zona de clasificación mundialista.

Paraguay vs. Venezuela, el minuto a minuto

23:00 Gustavo Alfaro: “Sigamos dependiendo de...”

Gustavo Alfaro analizó la victoria 2-1 sobre Venezuela y destacó el coraje de los jugadores de la selección de Paraguay. La Albirroja finalizó el combo en zona de clasificación directa al Mundial 2026.

22:30 “Le dije al profe que me cambiara”

Julio Enciso reconoció que pidió el cambio a Gustavo Alfaro después de fallar el penal cuando el partido estaba 1-0 a favor de Venezuela.

22:15 La tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

La selección de Paraguay cerró el segundo combo del año en zona de clasificación directa al Mundial 2026.

22:00 Paraguay ganó y está en puestos del Mundial

Paraguay remontó, derrotó 2-1 a Venezuela y ¡está en zona de clasificación directa al Mundial 2026!. Antonio Sanabria, quien ingresó en el segundo tiempo, marcó un doblete y fue el salvador de la Albirroja de Gustavo Alfaro.

94′ ¡Final del partido en Asunción!

Terminó el partido: Paraguay remontó y venció 2-1 a Venezuela y está en zona de clasificación al Mundial 2026.

90′ ¡Tiempo cumplido en Asunción!

El árbitro Piero Maza adiciona cuatro minutos al segundo tiempo: Paraguay derrota 2-1 a Venezuela.

88′ Modificación en Venezuela

Jesús Andrés Ramírez reemplaza a Nahuel Ferraresi en Venezuela.

87′ Modificación en Paraguay

Julio Enciso, quien erró un penal, es reemplazado por Mathías Villasanti en Paraguay.

80′ Dos modificaciones en Venezuela

Telasco Segovia reemplaza a Cristian Cásseres y Eduar Bello sustituye a Darwin Machís en Venezuela.

80′ Dos modificaciones en Paraguay

Miguel Almirón y Diego Gómez salen e ingresan Damián Bobadilla y Fabián Balbuena respectivamente.

73′ ¡Gooooooooooooool de Paraguay!

Antonio Sanabria, otra vez: inició la jugada de contragolpe en propio campo y terminó en el área con un cabezazo. Paraguay remontó y derrota 2-1 a Venezuela.

68′ Remato sobre la portería de Andrés Cubas

Andrés Cubas recibió el toque corto de Julio Enciso y sacó un derechazo que acabó lejos del arco.

67′ Jhonder Cádiz amonestado en Venezuela

Jhonder Cádiz entró, cometió una falta y recibió la amarilla en Venezuela.

65′ Modificación en Venezuela

Jefferson Savarino deja el partido en la selección de Venezuela para el ingreso de Jhonder Cádiz.

62′ Omar Alderete amonestado Paraguay

Omar Alderete recibe la tarjeta amarilla en la selección de Paraguay por una falta en el mediocampo.

58′ ¡Gooooooooooooool de Paraguay!

Antonio Sanabria, a los 58 minutos, convierte el empate. Jugada de Diego Gómez, Miguel Almirón y asistencia de izquierda al corazón del área de Junior Alonso.

53′ Antonio Sanabria no puede cerro un centro

Asistencia de Ángel Romero de izquierda al medio y Antonio Sanabria, sobre el punto penal, no puede definir para igualar el partido.

50′ Paraguay domina , pero es impreciso

La selección de Paraguay arrancó el segundo período con presencia absolutamente ofensiva. Por ahora, no puede igualar.

21:05 ¡Comenzó el segundo tiempo en Asunción!

Paraguay y Venezuela disputan la complementaria: La Vinotinto derrota a la Albirroja por 1-0.

21:04 Dos modificaciones en Paraguay

Ángel Romero y Antonio Sanabria ingresan por Ramón Sosa e Isidro Pitta para disputar el segundo tiempo en la selección de Paraguay.

21:00 Julio Enciso: erró el penal y pidió cambio

Julo Enciso tuvo el gol del empate, pero falló el penal. El futbolista de la selección de Paraguay pidió cambio a Gustavo Alfaro poco después de errar el disparo.

49′ Final del primer tiempo en Asunción

Paraguay pierde 1-0 con Venezuela al finalizar el primer período en el estadio Defensores del Chaco en Asunción.

48′ Cristian Cásseres amonestado en Venezuela

Cristian Cásseres recibió la tarjeta amarilla por una infracción sobre Juan José Cáceres.

45′ Tiempo cumplido en el Defensores del Chaco

Piero Maza agrega cuatro minutos al primer tiempo. Venezuela derrota 1-0 a Paraguay en el Defensores del Chaco.

40′ ¡Julio Enciso erró el penal de Paraguay!

Rafael Romo atajó, en el ángulo inferior derecho, el débil penal de Julio Enciso.

38′ ¡Penal a favor de Paraguay!

El árbitro Piero Maza señaló penal por infracción a Gustavo Gómez después del tiro libre de Paraguay.

37′ Jefferson Soteldo amonestado en Venezuela

Falta de Jefferson Soteldo sobre Miguel Almirón y tarjeta amarilla para el atacante de Venezuela.

35′ Juan José Cáceres amonestado en Paraguay

Juan José Cáceres recibe la tarjeta amarilla por una falta sobre Jefferson Soteldo y no juega contra Argentina en noviembre.

31′ Fernando Batista amonestado en Venezuela

Piero Maza mostró la tarjeta amarilla a Fernando Batista, el entrenador de la selección de Venezuela.

30′ ¡Increíble gol errado de Miguel Almirón!

Miguel Almirón erró un cabezazo bajo el arco de Rafael Romo tras una asistencia desde la izquierda de Julio Enciso.

24′ ¡Gooooool de Venezuela!

Contragolpe letal de Venezuela: conducción de Jefferson Soteldo de la izquierda al medio y gol de Jon Aramburu por la derecha del ataque.

22′ Julio Enciso, por ahora, el mejor de Paraguay

Julio Enciso es el más peligroso en los avances de la selección de Paraguay. A pesar del juego parejo, las sensaciones de la Albirroja en ataque son mejores.

20′ Cabezazo afuera de Gustavo Gómez

Un centro de Julio Enciso acabó en un cabezazo de Gustavo Gómez. La pelota pasó a metros del palo izquierdo de Rafael Romo.

18′ Trámite equilibrado en el Defensores

Paraguay controla el balón, pero Venezuela presiona e impide jugar. Continúa 0-0.

13′ ¡Rafael Romo volvió a salvar a Venezuela!

Otra vez Miguel Almirón-Julio Enciso en el ataque: Rafael Romo sacó del ángulo un disparo del delantero del Brighton.

11′ Miguel Navarro es amonestado en Venezuela

Miguel Navarro comete una falta sobre Diego Gómez y es amonestado por el árbitro Piero Maza.

8′ Roberto Jr. Fernández descuelga un centro

Roberto Jr. Fernández salió a tomar el balón en el aire luego de un centro al área.

7′ Mal centro de Juan Cáceres en ataque

Juan José Cáceres intentó habilitar a Isidro Pitta, pero el centro terminó en la Gradería Sur del Defensores del Chaco.

5′ Mejor Paraguay en el arranque del partido

La selección de Paraguay maneja la pelota, mientras que Venezuela espera en propio campo. El partido está 0-0.

1′ ¡Rafael Romo salvó a Venezuela al minuto!

Julio Enciso tuvo el gol de Paraguay al minuto, pero el disparo, con asistencia de Miguel Almirón, terminó en las manos de Rafael Romo.

20:00 ¡Comenzó el partido en Asunción!

Paraguay y Venezuela juegan en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas 2024.

19:58 Ovación del Defensores para los jugadores

Los futbolistas de Paraguay saludaron a los aficionados, que respondieron con una ovación.

19:56 Saludo y sorteo entre los capitanes

Gustavo Gómez y Salomón Rondón, capitanes de Paraguay y Venezuela respectivamente, saludan a los árbitros y realizan el sorteo del partido.

19:55 Himno nacional de Paraguay en Sajonia

El Defensores del Chaco entona el himno nacional paraguayo en la previa del partido contra Venezuela.

19:53 Himno nacional de Venezuela en Asunción

Los jugadores de Venezuela entonan el himno nacional de su país en la previa del partido frente a Paraguay.

19:52 Paraguay y Venezuela, al campo de juego

Los futbolistas de Paraguay y Venezuela salen al césped del estadio Defensores del Chaco para el partido por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

19:50 Ingresan los suplentes de Paraguay

Los integrantes del banco de suplentes de la selección de Paraguay, jugadores y cuerpo técnico, ingresan al gramado de juego.

19:45 Paraguay vs. Venezuela, en vivo por Youtube

19:40 Paraguay finalizó la entrada en calor

Los jugadores de la selección de Paraguay vuelven al vestuario después de terminar el calentamiento en el gramado del Defensores del Chaco.

19:20 La previa de los hinchas de Paraguay

Los hinchas van ocupando sus lugares en el estadio Defensores del Chaco para el partido de la selección de Paraguay vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

19:10 Paraguay ingresa para el calentamiento

Los jugadores de la selección de Paraguay saltan al campo de juego para realizar los trabajos físicos en la previa del partido frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

19:05 La formación confirmada de Paraguay

Gustavo Alfaro confirmó la alineación de la selección de Paraguay para enfrentar a Venezuela.

18:50 La formación confirmada de Venezuela

Fernando Batista anunció la alineación de Venezuela para enfrentar a la selección de Paraguay.

18:45 Paraguay vs. Venezuela, por ABC Cardinal

18:15 Quién es Piero Maza, el árbitro de Paraguay vs...

Paraguay vs. Venezuela tiene arbitraje chileno: Piero Maza, con el VAR de Rodrigo Carvajal, conduce el partido en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

17:45 La selección llegó al Defensores del Chaco

La selección de Paraguay llegó al estadio Defensores del Chaco para enfrentar a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

17:15 Los portones del Defensores están habilitados

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) habilitó el ingreso de los aficionados al Defensores del Chaco. Desde las 20:00, Paraguay enfrenta a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

16:45 Paraguay, rumbo al Defensores del Chaco

La selección paraguaya dejó la concentración en Ypané y viaja rumbo al Defensores del Chaco para enfrentar a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Seguí en vivo por ABCTV.

16:30 El último Paraguay vs. Venezuela en Asunción

Paraguay y Venezuela juegan hoy en Asunción después de tres años del último enfrentamiento entre ambos por las Eliminatorias Sudamericanas.

16:00 El mensaje de NO al racismo de Paraguay

La selección paraguaya publicó un mensaje contra el racismo en la previa del partido frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

15:30 La tabla de posiciones las Eliminatorias

Paraguay empieza a la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 fuera de los puestos de clasificación y zona de repechaje a la Copa del Mundo.

15:00 Paraguay vs. Venezuela, por ABC Cardinal

14:30 Paraguay: Los cuatro jugadores en capilla

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Venezuela con cuatro jugadores al límite de las tarjetas amarillas. En el próximo combo, la Albirroja de Gustavo Alfaro recibe a Argentina y visita a Bolivia.

14:00 Vídeo: La conferencia previa de Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro habló en conferencia en la víspera del partido de la selección de Paraguay vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja enfrenta el martes a la Vinotinto en el Defensores del Chaco.

13:30 ¿A qué hora sale el bus de Paraguay?

La selección de Paraguay tiene programado el mismo recorrido realizado en la previa del partido contra Brasil en el combo anterior. El bus que traslada al plantel desde Ypané hasta el Defensores del Chaco vuelve a pasar por el Mercado 4.

13:00 Eliminatorias: Partidos y la TV de la Fecha 10

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 disputan hoy toda la fecha: la selección de Paraguay recibe a Venezuela con la obligación de ganar. Conozca los partidos, horarios y dónde ver.

12:30 Fernando Batista vs. Paraguay: “Es otra final”

Venezuela es el segundo rival de la selección de Paraguay en este combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El entrenador de la Vinotinto calificó el duelo contra la Albirroja como “otra final”.

12:00 Cómo acaba Paraguay en puestos del Mundial

La selección de Paraguay enfrenta hoy Venezuela por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro está obligada a ganar para superar los caribeños y poder finalizar la ventana en zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo.

11:30 “Si salimos bien empezamos a cambiar...”

Gustavo Alfaro analizó el partido clave de la selección de Paraguay frente a Venezuela por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

11:00 Paraguay vs. Venezuela: ¿Dónde ver en vivo?

La selección de Paraguay disputa la primera fecha de la segunda y decisiva rueda de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Conozca en qué canal ver en vivo.

10:30 Paraguay y un partido clave vs. Venezuela

La selección de Paraguay disputa un partido clave con miras a la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Arbitra Piero Maza con el VAR de Rodrigo Carvajal.

10:00 ¿Cómo está el historial en Asunción?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Venezuela por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido entre la Albirroja y la Vinotinto es el noveno en Asunción en el historial del clasificatorio mundialista.

9:30 La formación de Paraguay vs. Venezuela

La selección de Paraguay enfrenta hoy Venezuela por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Gustavo Alfaro planifica una alineación más ofensiva con respecto al empate sin goles con Ecuador en Quito.

9:00 ¿A qué hora juega Paraguay vs. Venezuela?

La selección de Paraguay disputa la primera fecha de la segunda y decisiva rueda de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Conozca a qué hora empieza el partido.