Paraguay vs. Venezuela: un partido clave por el boleto a la Copa del Mundo

La selección de Paraguay afronta hoy el compromiso más importante del año por las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja recibe a Venezuela, un rival directo en la pelea por un boleto al Mundial Canadá/EstadosUnidos/México 2026. El partido, por la décima fecha, empieza a las 20:00, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. Dirige el chileno Piero Maza.

Luego del empate 0-0 con Ecuador en Quito, el combinado nacional abandonó el lugar de repechaje y es octavo con 10 puntos. Uno más arriba está la Vinotinto, motivo por el cual, el seleccionado guaraní no puede fallar este martes: si gana, recupera el puesto de repesca y si combina resultados con Argentina vs. Bolivia y Uruguay vs. Ecuador, escala a puestos de clasificación.

Gustavo Alfaro realiza variantes en Paraguay

Gustavo Alfaro, quien continúa invicto como técnico de Paraguay, recupera a Junior Alonso y a Diego Gómez, quienes no solo están a disposición sino que, vuelven a la titularidad. Tanto el lateral zurdo como el mediocampista fueron de la partida en el triunfo 1-0 sobre Brasil en el combo anterior. Además de los dos, el técnico de 63 años realiza otras variantes en la formación.

Paraguay vs. Venezuela: Detalles del partido