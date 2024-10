La formación de Paraguay para recibir a Venezuela en Asunción

Gustavo Alfaro cambia. Construye los equipos con base en los rivales y en la naturaleza del partido (lugar, escenario y contexto). Bajando nuevamente al llano después del empate 0-0 con Ecuador en la altura de Quito, el entrenador altera la formación de la selección de Paraguay para enfrentar a Venezuela en el Defensores del Chaco: atrás el 5-4-1 y adelante un sistema muy ofensivo.

En esta décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas hay una enorme obligación: la Vinotino es un rival directo y en caso de una victoria, la Albirroja recupera la zona de repechaje, pero combinando resultados con un triunfo de Argentina ante Bolivia y una victoria de Uruguay sobre Ecuador, escala al quinto lugar de la tabla de posiciones, en ¡puestos de clasificación!

Alonso y Diego Gómez, habilitados y titulares

Por eso el DT mete mano en la alineación. Primero, tiene nuevamente a disposición a Junior Alonso y a Diego Gómez. El DT suma a dos futbolistas que fueron titulares en el 1-0 sobre Brasil y por cómo trabajó entre el viernes hasta el domingo, el defensor del Atlético Mineiro y el mediocampista del Inter Miami, elegido el mejor Sub 22 de la MLS 2024, estarían volviendo al equipo.

Pero los regresos de Alonso y Gómez no son las únicas variantes de Alfaro. Arriba, Ramón Sosa e Isidro Pitta están encaminados para integrar el once inicial. El atacante del Nottingham Forest de Inglaterra sería la apuesta del seleccionador, mientras que el delantero del Cuiabá de Brasil forma parte de una planificación en conjunto con Arce, quien arrancó vs. la Tri en la capital ecuatoriana.

Todas las variantes y el resto de la alineación

En síntesis, las modificaciones que maneja hoy Alfaro son Junior Alonso por Fabián Balbuena, Diego Gómez por Damián Bobadilla, Ramón Sosa por Agustín Sández e Isidro Pitta por Alex Arce. El resto, con Roberto Jr. Fernández en el arco; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez y Omar Alderete en defensa; Andrés Cubas en el medio y, Miguel Almirón y Julio Enciso en ataque, es el mismo.

La formación de Paraguay vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Roberto Jr. Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas, Ramón Sosa; Julio Enciso e Isidro Pitta.