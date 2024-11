Tonny Sanabria: del “no sé quién es el chico este” de Messi al golazo de chilena a Argentina

Tonny Sanabria suspendido en el aire, definiendo de chilena, es la imagen que recorre el mundo. El delantero de la selección de Paraguay convirtió un golazo y encaminó la remontada y victoria 2-1 sobre Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El tanto del atacante del Torino quedó registrado en una foto, en un video, en la memoria de millones y en la historia.

Salvador con un doblete para el triunfo 2-1 ante Venezuela en el Defensores del Chaco en el combo anterior, Tonny ha encontrado en la Albirroja el lugar que tanto deseó. “Trabajo para esto, por fin se dio y estoy muy contento”, expresó en la zona mixta del estadio minutos después del triunfo sobre la campeona del mundo y más importante, con Lionel Messi siendo un espectador en el campo.

Tonny Sanabria y una revancha con Lionel Messi

Para Tonny fue como una revancha contra Messi. En octubre de 2023, una toma de la transmisión televisiva mostró una reacción del paraguayo a espaldas del futbolista del Inter Miami: un escupitajo. Los medios argentinos crearon una historia falsa, inventando que fue contra el “10″. Y en una entrevista, luego del triunfo albiceleste 1-0 en el Monumental, Lionel tiroteó a Sanabria.

“La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. No sé ni quién es el chico este. No le quiero dar tanta importancia porque es peor, ahora va a salir a hablar en todos lados y se hace conocido así”, había dicho Messi por Tonny, quien sí escupió, pero estando muy lejos del capitán argentino, momento evidenciado luego con otro ángulo.

Tonny Sanabria y el comunicado por las amenazas

Es más, Antonio Sanabria, quien había ingresado en aquel encuentro a los 70 minutos por Adam Bareiro, tuvo que salir a desmentir el supuesto “escupitajo” por las amenazas que había recibido, que hasta habían afectado a su familia. “Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche..., escribió el ofensivo de 28 años en una publicación de Instagram.

“Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que no nunca pasó. No haría nunca nada parecido hacia ningún compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto. ¿Qué ejemplo le estaría dando a mis hijas cometiendo un acto así? Les recomiendo que vean todas las imágenes”, finalizó en el comunicado.

“El gol que hace Tonny Sanabria, mamita...”

Hoy, un año después, Tonny mostró quién es, el que anota “goles de fútbol italiano”, que solo está dedicado a jugar, el que tiene rendido a sus pies a los argentinos, a los paraguayos, a propios y a extraños y al mismísimo Gustavo Alfaro, quien en la conferencia rindió tributo: “El gol que hace Tonny Sanabria, mamita... mamita. Qué jerarquía tiene ese chico, qué gol hizo, notable”.