Paraguay: Habilitan la venta de los combos para todo el público

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) habilitó hoy la venta de los combos de entradas de los últimos partidos de local de la selección de Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. “Desde hoy se habilita la venta de combos de entradas para todo público de cara a los últimos tres partidos de la Albirroja en @ElDefensores”, publicó la Albirroja en las redes sociales.

En 2025, los dirigidos Gustavo Alfaro disputarán tres encuentros en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción: vs. Chile el 20 de marzo; vs. Uruguay el 4 de junio; y vs. Ecuador el 9 de setiembre. Los aficionados pueden adquirir las localidades de forma digital en la plataforma TUTI. “Todos los menores abonan sus entradas”, señaló la APF en un comunicado.

Paraguay: Los precios de los combos de entradas

Preferencia A: 600.000 gs.

Preferencia B: 750.000 gs.

Preferencia C: 900.000 gs.

Preferencia D: 750.000 gs.

Plateas: 360.000 gs.

Vip Albirroja: 1.500.000 gs.

Gradería Sur: 180.000 gs.

Gradería Norte: 180.000 gs.