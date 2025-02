Paraguay, por el boleto a las semifinales de la Copa América

Los Pynandi juegan hoy el partido más importante de la Copa América de Fútbol Playa Chile 2025. La selección de Paraguay enfrenta a Perú por el boleto de la clasificación a las semifinales: los dirigidos por Joaquín Molas dependen de sí y hasta empatando avanzan de ronda para mantener el sueño de retornar al Mundial. El partido empieza a las 11:30 en el Arena Cavancha de Iquique.

La Albirroja llega a la quinta ronda como líder del Grupo B: suma 6 puntos al igual que Brasil segundo, Argentina tercero y Venezuela cuarto. Pero debido a los triunfos 2-1 sobre la Albiceleste y 5-3 ante la Canarinha, vigente campeona continental y del mundo, el combinado nacional está en la cima por la ventaja deportiva. Por su lado, el rival de turno está último y sin unidades.

Paraguay no solo debe sellar el pase a las semifinales sino que también, buscar el primer lugar de la serie y así medir al segundo del Grupo A, que tiene a Chile con 9, Colombia con 6 y Uruguay con 3: los trasandinos, anfitriones del evento, aseguraron un lugar en la siguiente etapa y resta saber sin colombianos (vs. Chile hoy) o uruguayos (vs. Bolivia hoy) conquistan el segundo pasaje.

Tres boletos a la Copa del Mundo 2025

La Copa América de Fútbol Playa 2025 otorga por segunda vez en la historia los boletos de clasificación al Mundial. Los sudamericanos tienen tres lugares en la próxima Copa del Mundo, que son distribuidos al campeón, vicecampeón y al tercer mejor ubicado. Por su lado, en el historial del certamen, Brasil es el más ganador con 3, mientras que Paraguay es el segundo con 1.

Mundial 2025 de Fútbol Playa, en África

El Mundial de Fútbol Playa Seychelles 2025 será del 1 al 11 de mayo en la ciudad de Victoria. La Copa del Mundo tendrá 16 selecciones, de las que ya clasificaron el anfitrión, Mauritania y Senegal (África); Tahití (Oceanía); Bielorrusia, Italia, Portugal y España (Europa). Restan 3 países de Sudamérica, 3 de Asia y 2 de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.