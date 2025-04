Gustavo Alfaro y el homenaje al papa Francisco: un encuentro de fútbol y “me parece que está rezando demasiado”

Gustavo Alfaro rindió homenaje al papa Francisco, quien falleció el lunes a los 88 años. El entrenador de la selección de Paraguay publicó una serie de fotos del encuentro con el pontífice en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Además, el técnico contó la breve conversación que mantuvo con Jorge Bergoglio, conocido hincha de San Lorenzo de Almagro.

“Tuvimos con mi familia el privilegio de conocerlo el 8 de enero del 2014. Fuimos recibidos en la Plaza de San Pedro en una audiencia pública, como solía hacer. El Papa del fin del Mundo, el Papa de los jóvenes, era entre tantas cosas, amante de los deportes en general y del fútbol en particular”, escribió Alfaro en Instagram.

“Recuerdo una anécdota simpática de aquel momento, estábamos esperando que él se aproxime y yo tenía preparada para regalarle la camiseta de Arsenal, equipo que estaba dirigiendo en ese entonces” continúa Alfaro, quien en ese entonces dirigía a Arsenal de Sarandí y poco antes (16 de octubre) había superado al Ciclón de Boedo en la final de la Copa Argentina 2013.

“Me parece que empatamos con ustedes”

“Él se acerca, bendice a mi familia y le entrego la camiseta; en ese instante Francisco me mira y me dice: “Me parece que empatamos con ustedes”, y yo le digo: “Santo Padre, me parece que usted está rezando demasiado, porque el último partido en la final de la Copa Argentina lo ganamos 3 a 0″, revela Alfaro, acompañando la anécdota con tres fotografías del momento.

“Justo nos sacaron la foto cuando con los dedos le marco los tres goles, a lo que riéndose me dice: “Me habré quedado dormido por la diferencia horaria, pero creo que íbamos empatando” agregando el clásico “Recen por mi”, finalizó el argentino de 62 años, que está muy cerca de clasificar a la Albirroja al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

“Que su alma descanse en paz, Francisco”

“Vamos a rezar por usted, por su obra, por su legado y su compromiso de estar cerca de la gente que más lo necesita, lejos de la opulencia y la estridencia. Que su alma descanse en paz, Francisco. Que Dios ilumine el camino de quién tome su lugar. Su obra, y su legado hablarán por usted”, finalizó Gustavo Alfaro en el mensaje de despedida al papa Francisco.

El homenaje de Gustavo Alfaro al papa Francisco