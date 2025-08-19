Vídeo: Fabián Balbuena marcó en el 3-1 de Gremio vs. Mineiro

Gremio de Porto Alegre cortó la racha de dos derrotas consecutivas y derrotó 3-1 a Atlético Mineiro en un partido repleto de protagonismo guaraní: Mathías Villasanti sufrió una dura lesión, Fabián Balbuena marcó un gol y Junior Alonso fue expulsado. En el caso del ex Dinamo Moscú, convirtió el segundo tanto a los 58 minutos y encaminó el triunfo del Tricolor gaúcho. El gol fue el primero en dos partidos disputados del defensor de 33 años en el regreso a la Serie A de Brasil.

El gol de Fabián Balbuena para Gremio