Corea del Sur confirmó la fecha del amistoso contra Paraguay

La selección de Paraguay disputará amistosos después de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro disputará la última ventana mundialista el jueves 4 y el martes 9 de setiembre: recibirá a Ecuador en Asunción y visitará a Perú en Lima, respectivamente, en un combo que puede confirmar la clasificación y el regreso a la Copa del Mundo.

Luego, en la Fecha FIFA de octubre, el combinado nacional tendrá un par de encuentros en el extranjero. Entre los compromisos, enfrentará a Corea del Sur, que confirmó hoy la fecha, el horario y el estadio del cotejo: será el martes 14, a las 08:00, hora de nuestro país, en el estadio Mundialista de Seúl, según anunció la Asociación de Fútbol de Corea del Sur en redes sociales.

Paraguay y Brasil, los rivales de Corea del Sur

“Los preparativos de Hong Myung-bo para la Copa Mundial de Norteamérica y Centroamérica están en pleno apogeo! Dos partidos internacionales nacionales en octubre: ¡Brasil y Paraguay confirmados!”, publicó @TheKFA, señalando que medirá a otra selección sudamericana: Brasil. Los surcoreanos son uno de los primeros trece clasificados al Mundial 2026.